«شاعر المليون للأطفال» يختتم مرحلة المقابلات

أبوظبي (وام)

اختتم برنامج شاعر المليون للأطفال، الذي يعقد تحت عنوان «شاعر المليون - شعراء المستقبل»، مرحلة المقابلات الخاصة بموسمه الجديد، التي أُقيمت أمس على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي، وسط مشاركة نوعية من الأطفال الموهوبين في الشعر النبطي، من دولة الإمارات وعدد من الدول العربية.

جاءت هذه المحطة الرئيسة بهدف انتقاء الأصوات الشعرية الواعدة، تمهيداً لانطلاق المراحل التالية من البرنامج، الذي تنظمه هيئة أبوظبي للتراث، ويبث لاحقاً على قنوات أبوظبي وبينونة وماجد.

وخلال مرحلة المقابلات أُتيح للأطفال من الفئة العمرية بين 7 و12عاماً التقدّم بنصوص شعرية نبطية مستوفية للشروط الفنية المعلنة، حيث تولّت لجنة تحكيم متخصصة تقييم المشاركات الشعرية ومقابلة أصحابها من المواهب، وضمت الشاعر أحمد الكعبي من دولة الإمارات، والشاعر فهد الدبداب المطيري من دولة الكويت، والشاعر فيصل جزا الحربي من المملكة العربية السعودية.

واعتمدت اللجنة في تقييمها على مجموعة من المعايير الفنية الدقيقة، شملت سلامة الوزن والقافية، وتماسك الفكرة، وجمالية الصورة الشعرية، إلى جانب قوة الإلقاء والحضور على المسرح، مع مراعاة الخصائص العمرية للمشاركين ومستوى نضجهم التعبيري.

وشهدت المقابلات مشاركة 33 طفلاً شاعراً، تصدّرت دولة الإمارات قائمة المشاركين منهم، بعدد 15 طفلاً بنسبة 45%، تلتها سلطنة عُمان بـ 9 أطفال بنسبة 26%، فيما شارك من البحرين والكويت واليمن طفلان عن كل دولة بنسبة 6%، وسجّلت كل من المملكة العربية السعودية والعراق وسوريا مشاركة طفل واحد بنسبة 3% لكل دولة.

ويأتي الموسم الجديد متزامناً مع المراحل النهائية من الموسم الثاني عشر لبرنامج «شاعر المليون»، في تجسيد واضح من هيئة أبوظبي للتراث، لتكامل الرؤية وحرصها على الاستثمار في الموهبة الشعرية وهي في مراحل التكوين الأولى، بوصفها رافداً ثقافياً أصيلاً ينتقل من جيل إلى جيل ليسهم في صون التراث الثقافي الإماراتي والخليجي.