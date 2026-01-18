متحف المستقبل يستضيف واسيني الأعرج السبت المقبل

دبي (الاتحاد)



يستضيف متحف المستقبل الروائي الجزائري واسيني الأعرج في محاضرة معرفية يوم السبت المقبل ضمن سلسلة «الملتقى المعرفي» بالتعاون مع مبادرة نوابغ العرب. ويُعتبر واسيني الأعرج واحداً من أبرز المبدعين العرب حضوراً على الساحة الأدبية العالمية، إذ تُرجمت أعماله إلى أكثر من 20 لغة وهو أستاذ مادة الأدب في جامعة الجزائر المركزية والسوربون، وحائز على جائزة الشيخ زايد للكتاب، إلى جانب عدد من الجوائز العربية والدولية. يُقام «الملتقى المعرفي» بنظام محاضرات مكثفة تُقام بشكل دوري على مدار يوم كامل، بمشاركة نخبة من النوابغ والمبدعين العرب في مجالات متنوعة، مع تخصيص عدد محدود من المقاعد لضمان تجربة معرفية نوعية تركّز على ثراء الحوار وعمق التفاعل المباشر. ويأتي تنظيم هذه المحاضرة في إطار دور متحف المستقبل، المقر الرسمي لمبادرة نوابغ العرب، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في دعم الإبداع العربي وتعزيز الحراك الثقافي في المنطقة، عبر توفير منصة معرفية وفنية تُسهم في مدّ جسور التواصل بين العقول المبدعة العربية وجمهورها، وتوسيع آفاق التعاون بين الفنانين والمفكرين والعلماء في مختلف المجالات.

وتنطلق المحاضرة من سؤال جوهري يطرحه واسيني الأعرج حول معنى الكتابة في زمن التحولات، ويقارب من خلاله دور الفعل الإبداعي في مواجهة التحديات الثقافية الراهنة، ومسألة إعادة الاعتبار للكتابة بوصفها ممارسة معرفية وإنسانية. متناولاً العلاقة الجدلية بين الماضي والحاضر وإشكاليات الكتابة في مواجهة معضلات العصر، رغم منجزاته التقنية المتسارعة.

ومن المقرّر أن يُواصل «الملتقى المعرفي» جلساته خلال العام الجاري، مُستضيفاً نخبة من الشخصيات العربية البارزة في مجالات الأدب والعمارة والفكر والفنون والتكنولوجيا، بما يُعزّز دوره بوصفه مركزاً عالمياً للحوار الثقافي ومنصة لاستشراف المستقبل وتحفيز الطاقات الإبداعية العربية نحو آفاق جديدة من الريادة والتأثير.