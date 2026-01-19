انطلاق موسم دبي الفني 2026 غداً

دبي (الاتحاد)



أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي إطلاق «موسم دبي الفني 2026»، ويقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 26 أبريل 2026، ويجمع تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية التي تقام في مختلف أنحاء الإمارة.

وسيبدأ موسم دبي الفني الذي يرفع شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ 18 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستقام في الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، وسيقدم المهرجان، المصنف ضمن أبرز عشرة مهرجانات أدبية في العالم، برنامجاً غنياً بالقصص الملهمة والحوارات الثرية والأنشطة التفاعلية، من بينها «أبيات من أعماق الصحراء»، وجلسة «ليالٍ عربية: شعر وقانون»، فيما ستتولى «دبي للثقافة» رعاية محوري «بالإماراتي» و«الترجمة»، وتحتفي من خلالهما بإسهامات الكتاب والمثقفين والمترجمين الإماراتيين من الرواد والناشئة، ودورهم الحيوي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، وإثراء المشهد الثقافي المحلي.