الثلاثاء 20 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

انطلاق موسم دبي الفني 2026 غداً

انطلاق موسم دبي الفني 2026 غداً
20 يناير 2026 02:23

دبي (الاتحاد)

أعلنت هيئة الثقافة والفنون في دبي إطلاق «موسم دبي الفني 2026»، ويقام تحت رعاية سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، خلال الفترة من 21 يناير وحتى 26 أبريل 2026، ويجمع تحت مظلته تشكيلة متنوعة من الفعاليات والمهرجانات الفنية والترفيهية التي تقام في مختلف أنحاء الإمارة.
وسيبدأ موسم دبي الفني الذي يرفع شعار «تجول في عالم الفن والإبداع»، بالتزامن مع انطلاق النسخة الـ 18 من مهرجان طيران الإمارات للآداب، التي ستقام في الفترة من 21 وحتى 27 يناير الجاري في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بمشاركة نخبة من الكتّاب والمبدعين والمفكرين من مختلف أنحاء العالم، وسيقدم المهرجان، المصنف ضمن أبرز عشرة مهرجانات أدبية في العالم، برنامجاً غنياً بالقصص الملهمة والحوارات الثرية والأنشطة التفاعلية، من بينها «أبيات من أعماق الصحراء»، وجلسة «ليالٍ عربية: شعر وقانون»، فيما ستتولى «دبي للثقافة» رعاية محوري «بالإماراتي» و«الترجمة»، وتحتفي من خلالهما بإسهامات الكتاب والمثقفين والمترجمين الإماراتيين من الرواد والناشئة، ودورهم الحيوي في تعزيز الحوار بين المجتمعات، وإثراء المشهد الثقافي المحلي.

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: نواصل تطوير القطاع الطبي وفق رؤية شاملة
«شبكة الشاحن الأخضر» في دبي تتوسع إلى 1860 نقطة شحن
موسم دبي الفني
هيئة الثقافة والفنون في دبي
الترفيه
هيئة الثقافة والفنون
دبي
الفن
آخر الأخبار
«دبي التجاري العالمي» و«إنفورما» يطلقان شركة «إن دي» للفعاليات التجارية المباشرة
اقتصاد
«دبي التجاري العالمي» و«إنفورما» يطلقان شركة «إن دي» للفعاليات التجارية المباشرة
اليوم 12:50
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
الرياضة
المغربي إيغامان.. قطع في الرباط الصليبي خلال 7 دقائق
اليوم 12:45
أرشيفية
اقتصاد
المؤشر نيكي يتراجع متأثراً بارتفاع عوائد السندات
اليوم 12:30
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
الرياضة
اتحاد الجودو يتعاقد مع مدرب منتخب شباب أوزبكستان
اليوم 12:30
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
الرياضة
القيصر ساديو ماني.. «بطل القمة» في المونديال الأفريقي
اليوم 12:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©