الشفق القطبي يضيء سماء ألمانيا

أضاء الشفق القطبي (أضواء الشمال) سماء العديد من مناطق ألمانيا مساء الاثنين نتيجة عاصفة جيومغناطيسية شديدة، وفقاً لما أفادت به خدمة الأرصاد الجوية الألمانية.



وبسبب شدة العاصفة، كانت الأضواء مرئية حتى مناطق جبال الألب خلال الليل. ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم انبعاثات شمسية ضخمة بالحقل المغناطيسي للأرض. وسجلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية انبعاثاً هائلاً من الجسيمات المشحونة من الشمس متجها نحو الأرض، مما أثار هذا العرض الطبيعي.



وقالت الوكالة إن العاصفة الجيومغناطيسية بلغت فئة جي 4، وهي ثاني أعلى فئة، وذلك في الساعة 1938 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين. وعند هذه القوة، يمكن أن تؤثر العاصفة على الأقمار الصناعية، كما قد تتسبب في تعطل نظام "جي بي إس" وأنظمة أخرى.