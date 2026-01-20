الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الشفق القطبي يضيء سماء ألمانيا

الشفق القطبي يضيء سماء ألمانيا
20 يناير 2026 07:49

أضاء الشفق القطبي (أضواء الشمال) سماء العديد من مناطق ألمانيا مساء الاثنين نتيجة عاصفة جيومغناطيسية شديدة، وفقاً لما أفادت به خدمة الأرصاد الجوية الألمانية.

وبسبب شدة العاصفة، كانت الأضواء مرئية حتى مناطق جبال الألب خلال الليل. ويحدث الشفق القطبي عندما تصطدم انبعاثات شمسية ضخمة بالحقل المغناطيسي للأرض. وسجلت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأميركية انبعاثاً هائلاً من الجسيمات المشحونة من الشمس متجها نحو الأرض، مما أثار هذا العرض الطبيعي.

وقالت الوكالة إن العاصفة الجيومغناطيسية بلغت فئة جي 4، وهي ثاني أعلى فئة، وذلك في الساعة 1938 بتوقيت جرينتش يوم الاثنين. وعند هذه القوة، يمكن أن تؤثر العاصفة على الأقمار الصناعية، كما قد تتسبب في تعطل نظام "جي بي إس" وأنظمة أخرى. 

 

أخبار ذات صلة
تأجيل افتتاح نفق كبير بين جزيرتين ألمانية ودنماركية
بلاكستون تستثمر 4 مليارات يورو بمركز بيانات في ألمانيا
المصدر: وكالات
ألمانيا
السماء
آخر الأخبار
لطيفة بنت محمد تبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لـ «اليونسكو»
اقتصاد
لطيفة بنت محمد تبحث تعزيز التعاون مع المدير العام لـ «اليونسكو»
اليوم 21:08
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: مصداقية الإمارات حوّلتها إلى قصة نجاح عالمية
اليوم 21:05
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اقتصاد
لطيفة بنت محمد: الإمارات حريصة على توسيع آفاق التعاون مع منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية
اليوم 21:02
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اقتصاد
«مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» تتعهد بدعم المشاريع الصحية لمفوضية اللاجئين حول العالم
اليوم 21:00
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
«تريندز» و«معهد الشرق الأوسط بسويسرا» يطلقان حواراً استراتيجياً لتعزيز الشراكة بين أوروبا والخليج
اليوم 20:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©