وفقاً لتقرير «براند فاينانس»: «أدنوك» تدخل قائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمةً على مستوى العالم



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «أدنوك» انضمامها لقائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمةً على مستوى العالم، لتصبح أول علامة تجارية إماراتية تدخل هذه القائمة، مع محافظتها على مكانتها باعتبارها العلامة التجارية الأكثر قيمةً في دولة الإمارات للعام الثامن على التوالي، وذلك وفقاً لتقرير «براند فاينانس»، المؤسسة العالمية المستقلة والمتخصصة في تقييم العلامات التجارية والاستشارات الاستراتيجية للشركات.

وارتفعت قيمة العلامة التجارية لأدنوك بنسبة 11% مقارنة بالعام الماضي، لتصل إلى 21.13 مليار دولار في عام 2026، محققةً نمواً بنسبة تتجاوز الـ 350% منذ عام 2017. وحافظت «أدنوك» على مكانتها الراسخة كأقوى علامة تجارية بشكل عام في دولة الإمارات، وزادت قوة العلامة التجارية للشركة عالمياً لتصل إلى 82.1 نقطة، وفقاً لنظام تصنيف «براند فاينانس»، كما حافظت على تصنيف «AAA -» للعام الثالث على التوالي.

وحافظت «أدنوك» كذلك على مركزها الثاني كأكثر علامة تجارية قيمة في الشرق الأوسط، وجاءت في المرتبة السادسة عالمياً بين أكثر العلامات التجارية قيمةً ضمن قطاع النفط والغاز، متجاوزةً عدداً من الشركات العالمية الكبرى، وذلك بفضل استفادتها من التطور الكبير للذكاء الاصطناعي، ودعم النمو الاقتصادي المتنوع عالمياً، وجهودها في مجال خفض الانبعاثات.

و قال معالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لأدنوك ومجموعة شركاتها: «بفضل رؤية وتوجيهات القيادة الرشيدة، ودعم مجلس إدارة 'أدنوك' ولجنته التنفيذية، ومن خلال جهود وتفاني جميع كوادرنا وثقة شركائنا وعملائنا، نفخر بحصول الشركة على تصنيف العلامة التجارية الأكثر قيمةً في دولة الإمارات للعام الثامن على التوالي، وإدراجها للمرة الأولى ضمن قائمة أكثر 100 علامة تجارية قيمة على مستوى العالم. وتُسلّط هذه الخطوة الضوء على أهمية النقلة النوعية وجهود التحديث والتطوير التي تنفذها 'أدنوك'، والتي ساهمت في ترسيخ مكانتها كشركة طاقة عالمية تتميز بمرونة أعمالها، وتنافسيتها العالية، والاستفادة من التكنولوجيا المتقدمة وحلول وأدوات الذكاء الاصطناعي، بما يرسّخ دورها في توفير إمدادات موثوقة من الطاقة لتمكين نمو وازدهار المجتمعات، وخلق وتعزيز القيمة لدولة الإمارات على المدى البعيد».

من جانبه، قال ديفيد هاي، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ «براند فاينانس»: «لقد رسّخت 'أدنوك' مكانتها كعلامة تجارية رائدة في دولة الإمارات، بالتزامن مع تسريع تأثيرها الإيجابي على المستوى العالمي، لتصبح أول شركة إماراتية تدخل قائمة أفضل 100 علامة تجارية عالمية في قائمة 'براند فاينانس'. ومع استمرارها في التطوير والتحديث لتصبح شركة طاقة منافسة عالمياً وتعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، تمضي 'أدنوك' في ترسيخ علامتها التجارية الرائدة دولياً».

وبحسب «براند فاينانس»، تُعرَّف قيمة العلامة التجارية بأنها صافي العائد الاقتصادي عند ترخيص العلامة التجارية في السوق المفتوحة. ويتم تقييم قوة العلامة التجارية من خلال مجموعة من المعايير والعوامل التي تشمل أنشطة التسويق والاتصال، وحقوق المساهمين، والأداء التجاري.