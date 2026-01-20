«ديانغاني أوسيه» مديراً فنياً للدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام

أبوظبي (الاتحاد)أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي عن تعيين إلفيرا ديانغاني أوسيه مديراً فنياً لبينالي أبوظبي للفن العام، لتتولى الإشراف الفني على دورته الثانية، التي تنطلق في خريف عام 2026، وتستمر حتى عام 2027. وتأتي الدورة الثانية من بينالي أبوظبي للفن العام، تحت إدارة ديانغاني أوسيه، لتستكمل النجاح الذي حققته الدورة الافتتاحية وتحوّل أبوظبي مجدداً إلى مساحة مفتوحة للاحتفاء بالفن العام والثقافة والمجتمع على امتداد الإمارة. وكانت الدورة الأولى من بينالي أبوظبي للفن العام قد لاقت إشادة واسعة، فيما أقيمت في مختلف أنحاء أبوظبي والعين خلال الفترة الممتدة من 15 نوفمبر 2024 إلى 30 أبريل 2025. وشهدت الدورة الأولى أعمالاً تركيبية خاصة بالمواقع، قدّمها فنانون من الإمارات ومختلف أنحاء العالم. وقد جرى اقتناء عدد منها لتبقى كأعمال فنية عامة دائمة، ومن بينها أعمال الفنانين قادر عطية وسوبرفليكس وناثان كولي ووائل الأعور وفرح القاسمي وشيخة الكتبي.

تشغل إلفيرا ديانغاني أوسيه حالياً منصب مدير متحف برشلونة للفن المعاصر (ماكبا). وكانت قد شغلت سابقاً منصب المدير والقيّم الرئيسي في مؤسسة «ذا شو روم» في لندن. كما تولّت عدداً من الأدوار البارزة، من بينها قيّم الدورة الثامنة من بينالي غوتنبرغ الدولي للفن المعاصر، وقيّم أول في مؤسسة «كرييتيف تايم»، وقيّم للفن الدولي في «تيت مودرن». وشغلت أوسيه أيضاً عضوية المجلس الاستشاري لمتحف «تيت مودرن»، وكانت عضواً في مجلس الفكر التابع لمؤسسة «برادا»، حيث أشرفت على تنظيم عدد من المعارض. وفي الوقت الحالي، تشغل أوسيه عضوية مجلس إدارة اللجنة الدولية للمتاحف ومجموعات الفن الحديث، الذي جرى تعيينه مؤخراً. تتميّز مشاريعها القيّمية بطابعها المتعدد التخصصات، إذ تنظر بشكل نقدي إلى السرد التاريخي بوصفه تجربة تشاركية، وتتناول أثر التمثيل الجمعي في الفضاء العام، كما تسعى إلى استعادة السرديات والمعارف غير الغربية. ومن أبرز مشاريعها الحديثة: «مشروع كوكب أسود - الفن والثقافة في الوحدة الأفريقية» (تنظيم مشترك، 2024-2027)، «كوكو فوسكو: تعلّمت السباحة على أرض يابسة» (2025)، و«حكايات ورواة ميو ميو» للفنانة غوشكا ماكوغا (منسّقة، 2024-2025).

تحمل أوسيه شهادة في تاريخ الفن من جامعة برشلونة المستقلة، وهي مرشّحة لنيل درجة الدكتوراه في الدراسات البصرية من جامعة كورنيل في نيويورك، حيث حصلت أيضاً على درجة الماجستير. كما نالت دبلوماً في الدراسات المتقدمة في نظرية وتاريخ العمارة من الجامعة التقنية في كتالونيا. ودرّست في كلية غولدسميث، بصفتها متخصصة في علم المتاحف والممارسات القيّمية والفن الأفريقي المعاصر.

والجدير بالذكر، أن أبوظبي للفن العام هي مبادرة أطلقتها دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي في إطار التزامها الراسخ بتكليف وإنتاج أعمال الفن العام في الإمارة، مع تركيز أساسي على إشراك المجتمع. وتسهم المبادرة في تعزيز الإرث الإبداعي والبنية التحتية الثقافية وجودة الحياة والرفاه الاجتماعي لسكان العاصمة، وذلك من خلال صناعة المكان وترسيخ الذاكرة الجمعية. وتقدّم مبادرة «أبوظبي للفن العام» كلاً من «بينالي أبوظبي للفن العام» و«منار أبوظبي».