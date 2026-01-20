الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«أبوظبي للتراث» تشارك في «الظفرة للكتاب»

جانب من جناح الهيئة في المهرجان (من المصدر)
21 يناير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك هيئة أبوظبي للتراث في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة خلال الفترة من 19 إلى 25 يناير 2026 في حديقة مدينة زايد العامة في منطقة الظفرة، بتنظيم مركز أبوظبي للغة العربية.
وتعكس هذه المشاركة الدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئة في دعم الثقافة والقراءة، وتعزيز الوعي بأهمية التراث بوصفه ركيزة أساسية في بناء الهوية الوطنية، ودعم المبادرات الثقافية على مستوى الدولة.
 كما تأتي المشاركة ضمن جهود الهيئة الرامية إلى التوسع في نشر الدراسات والبحوث المتخصصة في مجالي التراث والأدب، بما يسهم في توطيد التعاون وتبادل الخبرات مع المؤسسات المعنية بمجالات عمل الهيئة. وتشمل مشاركة الهيئة في دورة هذا العام التي تقام تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها» عناوين مختلفة وإصدارات في التراث والتاريخ، منها كتاب «مختصر تاريخ الظفرة»، وكتاب «الأماكن في منطقة الظفرة»، و«شعراء من الظفرة» تأليف علي أحمد الكندي المرر، و«شعراء من الغربية» تأليف عياش يحياوي، و«الموسوعة العلمية للشعر النبطي من الأجزاء (1-21)، للدكتور غسان الحسن، و«خمسون شاعراً من الإمارات» جمع وإعداد سلطان العميمي.

مهرجان الظفرة للكتاب
الإمارات
معرض الظفرة للكتاب
الظفرة
هيئة أبوظبي للتراث
حديقة مدينة زايد
