الأربعاء 21 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُطلق «شاعر بيرق الظفرة»

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تُطلق «شاعر بيرق الظفرة»
21 يناير 2026 01:29

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية مبادرة «شاعر بيرق الظفرة» الهادفة إلى اكتشاف المواهب الشعرية ورعايتها لدى الناشئة، وتعزيز ارتباطهم باللغة العربية وتراث دولة الإمارات، ضمن جهودهما لترسيخ قيم الهوية الوطنية عبر سلسلة من البرامج الثقافية المجتمعية المتخصّصة.
وتستهدف المبادرة جيل الناشئة من الفئة العمرية من 9 إلى 16 عاماً، وتنفّذ في مقر الجامعة في منطقة الظفرة من خلال برنامج تدريبي متكامل ينطلق بورش متخصّصة في أساسيات الشعر العربي يقدمها نخبة من الأساتذة المختصين، لتعريف المشاركين بمفهوم الشعر وأوزانه وبحوره والصور البلاغية، إلى جانب التدريب العملي على الكتابة الإبداعية وفنون الإلقاء وتنمية الخيال، ضمن إطار تربوي يعزّز الانتماء الثقافي والوطني.
ويعقب ذلك تنظيم مسابقة شعرية مفتوحة يقدم فيها الناشئة نتاجهم الإبداعي أمام الجمهور، ثم تقيم لجان تحكيم متخصّصة المشاركات لتحدد الفائزين وفق معايير فنية وأدبية دقيقة، تشمل سلامة اللغة وجمالية الأسلوب والالتزام بالوزن والقافية وجودة الإلقاء، لتكريمهم من الجهات المنظمة والمشرفة على المبادرة.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الإمارات
شاعر بيرق الظفرة
الشعر
