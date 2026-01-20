«موعد مع شاعر».. نافذة إنسانية على عوالم القصيدة

أبوظبي (الاتحاد) تواصل «قناة المليون» التي تبث عبر منصة «يوتيوب»، مواكبة الحراك الشعري المصاحب لبرنامج شاعر المليون في موسمه الثاني عشر، الذي تنتجه هيئة أبوظبي للتراث، وذلك من خلال باقة برامجية متخصصة تُعنى بالشعر النبطي والموروث، من بينها برنامج «موعد مع شاعر». ويقدّم «موعد مع شاعر» تجربة بصرية وإنسانية مختلفة، تصحب الكاميرا خلالها أحد الشعراء إلى مكان قريب من قلبه، في حوار عفوي صادق بعيداً عن الرسمية، يكشف ملامح الشاعر اليومية وذكرياته وصوته الحقيقي. ويأتي البرنامج بأسلوب يحاكي تلفزيون الواقع، حيث تُلتقط اللحظة كما هي دون تمثيل، لتمنح المشاهد فرصة الاقتراب من الشاعر في فضاء إنساني صادق. وتمتد الحلقة الواحدة من 5 إلى 8 دقائق، مقدّمة محتوى مكثفاً وعميقاً يقرّب الشاعر من جمهوره. ويرتكز البرنامج على أسئلة إنسانية مفتوحة تلامس علاقة الشاعر بالمكان والكتابة، وتستكشف نظرته للحياة والشعر، مع تنوّع لافت في مواقع التصوير بين معالم أبوظبي الطبيعية والثقافية، من الكورنيش وشاطئ السعديات وحديقة «أم الإمارات»، إلى المرافئ والأسواق الشعبية والبرّ، بما يعكس تنوّع البيئة المحلية وثراءها البصري. ويأتي إطلاق «موعد مع شاعر» ضمن شبكة برامج «قناة المليون»، التي انطلقت بوصفها أول منصة شعرية رقمية متخصصة بالشعر النبطي والموروث، وتهدف إلى تحويل التجربة التلفزيونية إلى فضاء رقمي متفاعل، عبر جدول بث منظم يلبّي شغف جمهور الشعر، ويعزّز التواصل المباشر بين الشعراء والمتابعين. ويُبث البرنامج ضمن جدول القناة الأسبوعي مساء كل أربعاء عند الساعة التاسعة، في إطار بث مستمر يضم 42 حلقة، ويمتد عرضه من 12 نوفمبر 2025 حتى 3 سبتمبر 2026، ضمن رؤية برامجية تؤكد سعي القناة إلى ترسيخ حضور الشعر النبطي في الفضاء الرقمي، وتعزيز مكانته لدى الجمهور الواسع. والجدير بالذكر أن هيئة أبوظبي للتراث قد اعتمدت «@AlMillionChannel» هوية رقمية رسمية على منصة «يوتيوب»، في خطوة داعمة لسهولة الوصول إلى المحتوى، وتعزيز التفاعل الجماهيري على «يوتيوب». وتندرج هذه المبادرة ضمن التزام هيئة أبوظبي للتراث بتطوير المحتوى الإبداعي العربي، ودعم الفنون التراثية، وترسيخ حضور الشعر النبطي في المنصات الرقمية، بما يعكس الدور الريادي لأبوظبي في صون الموروث الثقافي، وتعزيز مكانته في المشهد العربي المعاصر.

