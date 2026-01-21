«مهرجان الظفرة» يعزز قيم تمكين أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد) يعزز مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، في الفترة من 19 إلى 25 يناير الجاري، قيم تمكين أصحاب الهمم ودور الأسرة في دعمهم ودمجهم في المجتمع، عبر محاضرة مجتمعية نوعية تناولت أهمية هذا المفهوم بوصفه ركيزة أساسية لبناء مجتمع متماسك وشامل، مؤكدة أن تمكين أصحاب الهمم لا يقتصر على الجانب الخدمي، بل يشمل الجوانب التعليمية والمهنية والثقافية والاجتماعية، بما يعزّز استقلاليتهم ومشاركتهم الفاعلة في المجتمع.

وبيّنت المحاضرة التي نُظِّمت أمس بالتعاون مع هيئة زايد لأصحاب الهمم، في حديقة مدينة زايد العامة، وتحدّث فيها أحمد الحمادي، قائد مجموعة مدربي التأهيل المهني، أن التمكين المهني والاجتماعي لأصحاب الهمم يرتبط ارتباطاً وثيقاً بدور الأسرة، مؤكدة أن العام 2026، الذي أعلنته دولة الإمارات «عام الأسرة»، محطة مهمة لتعزيز هذا الدور، إذ تُمثّل الأسرة والمؤسسات المتخصصة حلقة متكاملة يعمل كل طرف فيها على دعم الآخر، بما يضمن تمكين أصحاب الهمم والأخذ بأيديهم نحو الاستقلال والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

واستعرض الحمادي خلال المحاضرة، عبر منصة المهرجان، قصص نجاح مُلهمة حققها أصحاب الهمم في مجالات رياضية ومهنية وحرفية متعددة، مؤكداً أن هذه النماذج تعكس حجم الإمكانات الكامنة لدى هذه الفئة، وتبرز أهمية المبادرات الثقافية والمجتمعية، مثل مهرجان الظفرة للكتاب، في دعمهم وتسليط الضوء على إنجازاتهم، بما ينسجم مع رؤية الدولة في بناء مجتمع شامل، متماسك، وقائم على المعرفة. وبيّن الحمادي، أن الهيئة تقدّم خدمات تمكينية كاملة تشمل الدعم الطبي المتخصص عبر فرق طبية وتشخيصية، إلى جانب الخدمات التأهيلية باستخدام أحدث التقنيات المساندة، إضافة إلى تسهيلات رقمية، مشيرة إلى الدور الذي تضطلع به الهيئة في الدعم المجتمعي والرياضي من خلال المبادرات والنوادي المتخصصة، إلى جانب تسهيل الوصول إلى الخدمات والتوظيف، وتسويق منتجات أصحاب الهمم، بما يعزّز استقلالهم المالي والاجتماعي، ويكرّس مفهوم الشراكة المجتمعية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن فعاليات مهرجان الظفرة للكتاب 2026 التي تقام يومياً على فترتين من 9 صباحاً ولغاية 1 ظهراً ومن 5 مساء ولغاية 10 ليلاً، وتتضمن نحو 375 فعالية ثقافية ومعرفية ومجتمعية تسهم في تنشيط الحراك الثقافي في منطقة الظفرة، وترسيخ مكانتها بوصفها حاضنة للمعرفة، ومنصة فاعلة للمبادرات المجتمعية الهادفة.