التعليم والمعرفة

السبت المقبل.. انطلاق فعاليات مهرجان خورفكان المسرحي

21 يناير 2026 17:30

محمد عبدالسميع (الشارقة)

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق السبت المقبل، فعاليات الدورة الحادية عشرة من مهرجان خورفكان المسرحي، التي تحتفي بالعروض المسرحية المتميزة التي شهدتها إدارة المسرح خلال الموسم الماضي.
وفي مؤتمر صحفي بقصر الثقافة، حضره عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وأحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح، قالت مريم المعيني، رئيسة اللجنة الإعلامية: «إن المهرجان بات محطة سنوية تحتفي بالفن والثقافة، وتنتج فضاءات للمتعة والمعرفة في صورة تعكس حيوية المدينة، وثرى جمهورها». مضيفة، أنّ هذه الدورة تتوخّى استثمار مساحات عرض جديدة ومتنوعة، ووصول المسرح إلى فئات مجتمعية أوسع.
وأشارت علياء الزعابي، منسقة المهرجان، إلى أنّ فعاليات المهرجان تنطلق عند الرابعة عصر السبت، بمسيرة حاشدة من نادي خورفكان للمعاقين، تتقدمها فرقة الموسيقى العسكرية ومجموعة من الخيالة، كما تتداخل فيها تشكيلة واسعة من الفعاليات الشيقة، واستعراض الفنون الشعبية والمسابقات المصاحبة. مبيّنة، أن تجارب فنية متعددة تعبّر عن ثقافات من مصر والهند وأفريقيا ضمن تجهيزات مناسبة.
ولفتت الزعابي، إلى عرض مسرحية «أحلام الفئران»، ومسرحية «وعد الوفاء»، ضمن مهرجان الشارقة للمسرح المدرسي، وكذلك مسرحية «أسوأ فهم»، ضمن عروض المسرحيات القصيرة، إضافة إلى عرض المسرح الكشفي «طريق». كما يستضيف المهرجان مسرحية الأطفال «مملكة إيليرا»، والعمل الجماهيري «أول لقى» بمشاركة نخبة من الفنانين المحليين.

