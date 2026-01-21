مركز أبوظبي للغة العربية يستعرض جهوده المعرفية في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

أبوظبي (الاتحاد)

يُشارك مركز أبوظبي للغة العربية، في الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، خلال الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026، ببرنامجين ثقافي ومهني يسلطان الضوء على دوره المحوري في تعزيز اللغة العربية، وتمكينها، وجهوده الرامية إلى تطور حركة الترجمة، ودعم الصناعات الإبداعية.

ويسعى المركز، من خلال هذه المشاركة للترويج لأبرز إصداراته، والتعريف بمشاريعه الثقافية الجديدة، والجوائز، والمنح، والمبادرات التي يُنظّمها على مدار العام؛ إذ خصص لجمهور الأدب والثقافة أكثر من 525 عنواناً منها 105 عناوين جديدة من إصدارات مشاريع: كلمة للترجمة، وإصدارات، وسلسلة البصائر للبحوث والدراسات، تغطي مختلف مجالات المعرفة، إلى جانب إصداراته المرتبطة بجمهورية مصر العربية. وتتضمن أجندة مشاركة المركز في الحدث الإضاءة على برامج معرض أبوظبي الدولي للكتاب، ودوره، وتنظيم لقاءات مع خبراء التكنولوجيا وتطبيقاتها الحديثة، وعقد جلسات حوارية مع مدراء معارض الكتاب، ورؤساء اتحادات الناشرين، وكتّاب ومفكرين وباحثين، وممثلين عن وسائل الإعلام؛ بهدف تبادل الأفكار، واستقطاب أبرز صناّع الكتاب للمشاركة في دورة المعرض المقبلة للعام الجاري 2026. وأعد المركز برنامجاً ثقافياً متكاملاً بمشاركة نخبة من أعلام الثقافة الإماراتية والعربية، ويطرح من خلاله قضايا ثقافية، وأدبية، ويتناول أهم مشاريعه، وجوائزه التقديرية؛ وسيكون الجمهور على موعد مع جلسات حوارية تبحث في مضامين ثقافية أبرزها جلسة بعنوان: «العمل الثقافي وبناء الدول: تجارب ومحطات»، تستضيف معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد مجاهد، المدير التنفيذي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، لمناقشة دور الثقافة في بناء الدول من خلال استعراض تجارب عربية ملهمة، والوقوف على محطات مؤثرة في صناعة الوعي المجتمعي. وسيشهد الحدث تنظيم فعالية توقيع كتاب «الرحم الاصطناعي... عالم ما بعد التكاثر البشري»، لمؤلفه معالي الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، التي ستستشرف تحوّلات المستقبل الإنساني، بمشاركة سعادة سعيد الطنيجي - المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أسامة عبدالرؤوف، عميد كلية الذكاء الاصطناعي في جامعة المنوفية. وخصص المركز ثلاث جلسات ثقافية تستعرض أثر الجوائز التي ينظمها، بدءاً بجلسة جائزة «كنز الجيل»، التي تحمل عنوان «الفنون التشكيلية واستلهام شعر الشيخ زايد: مقاربات إبداعية»، تتناول فيها الفنانة نجاة سليمان الفائزة بالجائزة عن فرع الفنون 2025 محاكاتها الفنية لشعر المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، بمشاركة الفنان التشكيلي صالح عبد النعيم صديق، والفنان الدكتور وليد قانوش، أستاذ التصوير في جامعة الإسكندرية، ويدير الحوار، الناقد والمذيع خالد منصور. وستعرّف جلسة جائزة «سرد الذهب»، التي تحمل عنوان «حكايات لم تَرَ النور: رحلة في القصة القصيرة غير المنشورة»، بأهمية الجائزة، ودورها المحفّز للمبدعين الروّاد، والشباب، من خلال استضافة الفائزَين بها وهمّ: محمد منصور عن فرع «القصة القصيرة للأعمال السردية غير المنشورة 2025»، والدكتور شريف صالح، الفائز عن الفئة ذاتها، والكاتبة الروائية الباحثة الإماراتية ريم الكمالي، وتدير الحوار الروائية والكاتبة والصحفية، د. صفاء النجار.

وتحت عنوان «عشرون عاماً من العطاء الثقافي: الاحتفاء بجائزة الشيخ زايد للكتاب»، تستعرض الجلسة إنجازات الجائزة، التي تحتفل هذا العام بالذكرى العشرين لانطلاقتها، وتتناول أهميتها كمنصة ثقافية عالمية مرموقة تكرّم الإبداع والمبدعين، وتعكس دور دولة الإمارات الريادي في إثراء المشهد الثقافي عربياً ودولياً، بمشاركة: الدكتورة ريم بسيوني، عضو الهيئة العلمية للجائزة، و الكاتب الروائي المصري إبراهيم عبد المجيد، الفائز بالجائزة عن فئة الآداب في عام 2015، والدكتور أحمد السعيد، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة بيت الحكمة للثقافة، والدكتورة فاطمة البودي، المؤسسة والرئيس التنفيذي لدار نشر العين للنشر، ويدير الحوار، الشاعر والروائي أحمد الشهاوي. وينظم المركز ملتقى مهنياً تحت عنوان «النشر الرقمي العربي: آفاق جديدة ومستقبل واعد»؛ إذ يستعرض الحدث جهود المركز ودوره في توسيع انتشار الكتاب العربي عالمياً من خلال تعاون فاعل مع كبريات الشركات العالمية في صناعة النشر، مستضيفاً سعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربي، والأستاذ محمد رشاد - رئيس اتحاد الناشرين العرب، والدكتور خالد أبو الليل، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، والأستاذ شريف الجميعي - رئيس منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، مدير أول لتطوير الأعمال الاستراتيجية، أمازون ويب سيرفيسز والأستاذ علي عبدالمنعم، شريك مؤسس والرئيس التنفيذي لـ«آراب بوك فيرس».

ويُعدّ معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تأسس في عام 1969، من أكبر معارض الكتاب في الشرق الأوسط، ويستقطب نحو مليوني زائر سنوياً لحضور فعالياته، ومتابعة إصدارات أجنحته، التي شغلها هذا العام 1457 دار نشر، تمثل 83 دولة.

