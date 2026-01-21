جمال السويدي يهدي شيخ الأزهر الشريف نسخة من كتابه الجديد

القاهرة (الاتحاد) زار، اليوم الأربعاء، معالي الأستاذ الدكتور جمال سند السويدي، نائب رئيس مجلس أمناء مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، في مقر مشيخة الأزهر بالقاهرة.

وهنّأ الدكتور جمال السويدي، الإمام الأكبر بعيد ميلاده الـ80، متمنياً له دوام الصحة والعافية، ومواصلة دوره الكبير في قيادة مؤسسة الأزهر الشريف، لتحقيق المزيد من الإنجازات في الداخل والخارج، في خدمة الإسلام والمسلمين والعالم أجمع، وعبّر عن سعادته للقاء شيخ الأزهر وحفاوة الاستقبال. وأهدى السويدي لفضيلة الدكتور أحمد الطيب، نسخة من كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري»، وعبّر فضيلة شيخ الأزهر عن تقديره للدكتور جمال السويدي، كمفكر ومثقّف موضوعي، ومساهماته الفكرية، التي تسلّط الضوء على المستجدات الإقليمية والدولية، وتشتبك مع القضايا التي تهم المسلمين والأمة العربية. وأثنى على الكتاب الجديد، الذي يناقش قضية تهمُّ شعوب المنطقة وشعوب العالم كافة، متمنياً للسويدي دوام التوفيق والسداد. وأعرب السويدي عن تقديره العميق لشيخ الأزهر الشريف، ومكانته الرفيعة في المنطقة والعالم، ودوره الكبير في تأكيد قيم التسامح والاعتدال والوسطية، التي يحثّ الإسلام عليها، ودوره في تصحيح صورة الإسلام والمسلمين في العالم، وتطرّق الحديث إلى القضايا التي تشغل العالمين العربي والإسلامي. وحرص السويدي، في حديثه مع الإمام الأكبر، على إبراز الإشكاليات والتحديات الأخلاقية، التي تثيرها التكنولوجيا الجديدة، ومن بينها تقنية الرحم الاصطناعي، موضحاً أن هذه التقنية سلاح ذو حدين، مبيناً خلال الحديث إيجابياتها وسلبياتها، وكيفية التعامل مع التحديات التي تثيرها من خلال التركيز على الأخلاقيات والقيم الإسلامية، وسن قوانين ووضع ضوابط صارمة لضمان الاستخدام المنضبط لهذه التقنية الحديثة.

وأوضح السويدي، أن كتاب «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري»، يناقش فوائد ومخاطر تقنية الأرحام الاصطناعية، ويبحث الجوانب الأخلاقية والتساؤلات التي تثيرها، كما يتناول الكتاب مراحل تطور تقنية الرحم الاصطناعي، وموقف العلماء منها، ورأي رجال الدين فيها، ويؤكد المؤلف أن هذه التقنية سوف تفرض نفسها في نهاية المطاف، ولذلك ينبغي علينا التفاعل معها والاستفادة منها والعمل على تلافي مخاطرها. تأتي زيارة الدكتور جمال السويدي لفضيلة شيخ الأزهر الشريف، في إطار زيارة معاليه للقاهرة، ومشاركته في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وتوقيع كتابه الجديد «الرحم الاصطناعي.. عالم ما بعد التكاثر البشري».

