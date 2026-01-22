الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
الصين تنشئ أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في العالم

الصين تنشئ أكبر شبكة لشحن السيارات الكهربائية في العالم
22 يناير 2026 09:40

أعلنت الهيئة الوطنية للطاقة في الصين، أمس الأربعاء، أن الصين أنشأت أكبر شبكة شحن للسيارات الكهربائية في العالم، قادرة على تلبية احتياجات شحن أكثر من 40 مليون سيارة تعمل بالطاقة الجديدة.


وأوضحت الهيئة أن إجمالي عدد مرافق الشحن للسيارات الكهربائية في البلاد بلغ 20.092 مليون مرفق حتى نهاية عام 2025.

وأشارت إلى أن توسع البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية في الصين شهد تسارعاً ملحوظاً في العام الماضي، حيث ارتفعت مرافق الشحن من 10 ملايين إلى 20 مليون مرفق خلال 18 شهراً فقط.

وبلغ متوسط الطاقة لكل مرفق شحن عام للسيارات الكهربائية 46.5 كيلوواط، بزيادة قدرها 33 % على أساس سنوي.

وأضافت الهيئة أن الصين ركبت 71500 ركيزة شحن في أكثر من 98% من مناطق خدمات الطرق السريعة، مع تحقيق تغطية كاملة لجميع البلدات في 19 منطقة على مستوى المقاطعات.

المصدر: وام
السيارات الكهربائية
الصين
