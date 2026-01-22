«حكومة الفجيرة» تشارك في «معرض القاهرة للكتاب»

القاهرة (وام)



تشارك حكومة الفجيرة، ممثّلة بمؤسساتها الثقافية والفنية والأدبية، في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 3 فبراير المقبل في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس. وزار معالي الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة المصري، منصة حكومة الفجيرة، وكان في استقباله ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وأشاد وزير الثقافة المصري بمشاركة حكومة الفجيرة، وما تقدمه المنصة من عناوين ثقافية متميزة وأجندة حافلة بالأمسيات الأدبية والشعرية وتوقيعات الكتب. من جانبه أكد ناصر اليماحي، أن مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ضمن منصة حكومة الفجيرة التي يشارك فيها كل من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ودار المحيط، وبيت الفلسفة، ومدرسة الخط والزخرفة، ومهرجان البدر، ودار راشد، ودارة الشعر بالفجيرة، وللمرة الثانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تأكيداً لعمق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتعزيزاً للتعاون الثقافي والإعلامي، وبناء شراكات تسهم في تطوير المشهد الثقافي في إمارة الفجيرة.