الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«حكومة الفجيرة» تشارك في «معرض القاهرة للكتاب»

«حكومة الفجيرة» تشارك في «معرض القاهرة للكتاب»
22 يناير 2026 16:18

القاهرة (وام)

تشارك حكومة الفجيرة، ممثّلة بمؤسساتها الثقافية والفنية والأدبية، في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، الذي انطلقت فعالياته أمس ويستمر حتى 3 فبراير المقبل في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس. وزار معالي الدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة المصري، منصة حكومة الفجيرة، وكان في استقباله ناصر اليماحي المدير التنفيذي لهيئة الفجيرة للثقافة والإعلام. وأشاد وزير الثقافة المصري بمشاركة حكومة الفجيرة، وما تقدمه المنصة من عناوين ثقافية متميزة وأجندة حافلة بالأمسيات الأدبية والشعرية وتوقيعات الكتب. من جانبه أكد ناصر اليماحي، أن مشاركة هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، ضمن منصة حكومة الفجيرة التي يشارك فيها كل من أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة، ودار المحيط، وبيت الفلسفة، ومدرسة الخط والزخرفة، ومهرجان البدر، ودار راشد، ودارة الشعر بالفجيرة، وللمرة الثانية في معرض القاهرة الدولي للكتاب، تأتي تأكيداً لعمق العلاقات الثقافية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وتعزيزاً للتعاون الثقافي والإعلامي، وبناء شراكات تسهم في تطوير المشهد الثقافي في إمارة الفجيرة.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم «ملتقى الإعلاميين»
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب 2026»
معرض القاهرة للكتاب
حكومة الفجيرة
آخر الأخبار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
علوم الدار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
اليوم 20:58
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©