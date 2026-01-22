الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

118 باحثاً يستشرفون مستقبل اللغة العربية والذكاء الاصطناعي في الشارقة

118 باحثاً يستشرفون مستقبل اللغة العربية والذكاء الاصطناعي في الشارقة
23 يناير 2026 01:14

الشارقة (وام)

تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أعلن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة، تفاصيل الدورة الثامنة لمؤتمر اللغة العربية الدولي، الذي يعقد حضورياً وعن بُعد يومي 28 و29 يناير 2026، بتنظيم من المركز، وبالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، تحت شعار «بالعربية نبدع»، وعنواناً رئيسياً يناقش «تعليم اللغة العربية وتعلمها.. المتطلبات، الفرص، والتحديات». وكشف الدكتور عيسى صالح الحمادي، مدير المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج، أن المؤتمر يشهد في دورته الحالية حراكاً علمياً واسعاً بمشاركة 118 باحثاً ومتحدثاً من 23 دولة، بالإضافة إلى 5 منظمات دولية و7 مؤسسات، حيث يتضمن جدول الأعمال 33 جلسة علمية وورشة عمل لطرح 85 بحثاً أكاديمياً و20 ورقة عمل حول أفضل الممارسات التطبيقية، موضحاً أن المحاور الستة للمؤتمر تركز على قضايا مستقبلية ملحة، أبرزها تطوير المناهج لتعزيز الهوية ومواكبة التعليم الرقمي، وتأهيل المعلمين وفق مهارات القرن الـ21، وآليات التقويم البديل، إضافة إلى استراتيجيات تعليم الناطقين بغير العربية.

