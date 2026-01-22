الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم «ملتقى الإعلاميين»

محمد أحمد المر وحمد الزعابي وعبدالله آل علي وبلال البدور وكبار الحضور خلال ملتقى الإعلاميين (من المصدر)
23 يناير 2026 01:14

القاهرة (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات

نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية ملتقى الإعلاميين على هامش الدورة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، وذلك ضمن نهجه السنوي الهادف إلى تعزيز الشراكة مع المؤسسات الإعلامية، والتأكيد على الدور المحوري للإعلام في نقل رؤيته ورسالته، وتسليط الضوء على مشاريعه الثقافية والمعرفية.
حضر الملتقى، الذي أقيم في قصر محمد علي بالمنيل في القاهرة، معالي محمد أحمد المر، نائب رئيس مجلس إدارة الأرشيف والمكتبة الوطنية، إلى جانب نخبة من رؤساء تحرير الصحف، ومديري التحرير في عدد من المؤسسات الإعلامية المصرية، وكوكبة من الإعلاميين.
افتتح الملتقى حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، بكلمة أكد فيها عمق العلاقات الأخوية التي تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، وأهمية تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسسات في البلدين، مشيداً بالدور الذي يضطلع به الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ الذاكرة الوطنية والعربية.
وأضاف: «إن هذا الحدث الثقافي العريق يؤكد أن المعرفة والإعلام شريكان أساسيان في صناعة الوعي والحوار، والتفاهم الإنساني، وتعزيز جسور التواصل بين الشعوب. وإن مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المعرض تأتي تأكيداً لعمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية الشقيقة، تلك العلاقات التي قامت على أسس راسخة من الاحترام المتبادل، والتعاون البناء في مختلف المجالات، وفي مقدمتها المجال الإعلامي والثقافي».
وأكد الدكتور عبدالله ماجد آل علي، مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، في كلمته، أهمية معرض القاهرة الدولي للكتاب بوصفه تظاهرة فكرية عريقة وفضاءً رحباً للمعرفة والحوار، ومنبراً للمبدعين والمفكرين والقراء، وجسراً يربط المؤسسات الثقافية بالمجتمع. مثمناً الدور الحيوي للإعلام بوصفه شريكاً أصيلاً في صناعة الوعي، وصوتاً مؤثراً في إبراز المبادرات الهادفة إلى بناء الإنسان وترسيخ الهوية الفكرية والمعرفية، وأحد أبرز أدوات القوة الناعمة التي تعكس ملامح الحضارة والتقدم، لافتاً إلى تعاظم هذا الدور في القاهرة في ظل ما تشهده من حراك ثقافي ومعرفي متسارع.

الأرشيف والمكتبة الوطنية
الإمارات
معرض القاهرة الدولي للكتاب
معرض القاهرة للكتاب
القاهرة
المؤسسات الإعلامية
حمد الزعابي
عبدالله ماجد آل علي
آخر الأخبار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
علوم الدار
على هامش دافوس.. تكريم الشيخة شما بنت محمد بجائزة «world woman hero 2026»
اليوم 20:58
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
الرياضة
نابولي يستعيد سلاحه الفتاك!
اليوم 20:45
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اقتصاد
شراكة استراتيجية بين «إيفزا» و«العالمية القابضة»
اليوم 20:38
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
الرياضة
«الدولي للرياضات المائية» يشيد بالنقلة النوعية للإمارات
اليوم 20:26
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
الرياضة
تقلبات الجولة 13 تضع الفجيرة على قمة «دوري الأولى»
اليوم 20:22
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©