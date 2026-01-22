الجمعة 23 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«التفاعل الحضاري بين الصينية والعربية» في «محمد بن زايد للعلوم الإنسانية»

جانب من الندوة في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية (من المصدر)
23 يناير 2026 01:14

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بمقرها في أبوظبي، ندوة «التبادل الإنساني والتفاعل الحضاري بين الحضارتين الصينية والعربية»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للكونفوشيوسية وجامعة الدراسات الأجنبية ببكين، وذلك ضمن المبادرات الفكرية والثقافية والمعرفية التي تضطلع بها الجامعة في إطار محيطها المحلي والإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور محمد العزيزي، مساعد نائب مدير الجامعة لقطاع الشؤون الأكاديمية بالجامعة أن العلاقات الإماراتية الصينية شهدت تطوراً نوعياً في العقود الأخيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجت بالشراكة الاستراتيجية الشاملة التي نقلت التعاون إلى مستوى الرؤية المشتركة للمستقبل، وأن هذه الندوة امتداد لهذه الشراكة في نطاق العلوم الإنسانية التي تضطلع بها الجامعة، وترى فيها فضاءً لبناء وتشكيل الضمير، وترسيخ مفهوم المشترك لجعل التنوع جسراً، والقيم لغةً للتكامل والمعرفة، وركيزة لصناعة السلام.

جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية
الحضارة العربية
الصين
الكونفوشيوسية
جامعة الدراسات الأجنبية في بكين
