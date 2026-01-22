«مجموعة كلمات».. تعرض مختارات من إصدارات «كلمات» و«روايات»

الشارقة (الاتحاد)

اختتمت «مجموعة كلمات» مشاركتها في الدورة الثانية من «مهرجان الشارقة للأدب الأفريقي»، الذي نظمته «هيئة الشارقة للكتاب» في المدينة الجامعية بالشارقة خلال الفترة من 14 إلى 18 يناير الجاري تحت شعار «على خطى أفريقيا»، حيث قدمت المجموعة جناحاً واحداً يجمع بين دار «كلمات» ودار «روايات» التابعتين لها، لعرض مجموعة مختارة من الإصدارات التي تضيء على أفريقيا عبر السرد القصصي والتاريخ والخيال والتجربة الإنسانية.

وأسهمت «مجموعة كلمات» في دعم البرنامج الثقافي للمهرجان في دورة هذا العام من جلسات حوارية ونقاشية جمعت كتّاباً من دولة الإمارات العربية المتحدة وأفريقيا، لا سيما الأديبة والروائية الزيمبابوية تسيتسي دانغاريمبغا الفائزة بجائزة «الشارقة للتقدير الأدبي»، بهدف تعزيز التبادل الثقافي، وترسيخ الروابط الأدبية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول القارة الأفريقية.



أفريقيا كما تكتب نفسها

وفي تعليقه على المشاركة في الدورة الثانية من المهرجان، قال أحمد العلي، رئيس التحرير، مدير عام «مجموعة كلمات»: «مثلت المشاركة في مهرجان الشارقة للأدب الإفريقي منصة للتبادل الثقافي المتعدد الاتجاهات، إذ منحت القرّاء فرصة الاقتراب من أفريقيا كما تكتب عن نفسها، بتعدّد أصواتها، وثراء أعمالها الأدبية، وعمق سردياتها الإنسانية». مضيفاً: «عملنا على بناء المسار القرائي لجميع الفئات العمرية، والتعريف بالثقافة الأفريقية التي تحتفي بالهوية والذاكرة، من خلال جناحنا الذي جمع بين دار (كلمات) و(روايات) التابعتين للمجموعة، والمشاركة في البرنامج الثقافي للمهرجان، بما ينسجم مع التزامنا برؤية إمارة الشارقة ومشروعها الحضاري وجهودها الرامية إلى مد جسور أدبية مستدامة بين العالم العربي وأفريقيا، ودعم حركة النشر والترجمة».



عناوين دار «كلمات» المشاركة في المهرجان

عرضت دار «كلمات» عناوين تفتح للأطفال واليافعين نافذة إنسانية وبيئية وجمالية على أفريقيا، حيث قدمت للأطفال «الدكتورة وانغاري ماثاي تزرع غابة»، للكاتبة كورني بروتيل، ورسوم الفنانة يوجينا ميلو، وهو سيرة مبسطة وملهمة لوانغاري ماثاي.

ولليافعين، قدمت «كلمات» سلسلة روايات الكاتبة لورين سانت جون، وهي: «الزرافة البيضاء»، «سابوبونا» «حكاية الفيل»، إضافة إلى رواية «النمر الأخير» و«أنشودة الدلفين» و«عملية رينو». كما استعرضت سلسلة روايات «رحلات غير عادية» للكاتب أشرف الخمايسي، وهي «تيمور والملك جانديلو» و«تيمور ولعنة ملاك البحور» و«تيمور وجزيرة بوسا» و«تيمور والسلطان برقوق».

أما عن إصدارات «روايات» توزعت إصداراتها المشاركة في المهرجان بين أدب الرواية المترجمة، والرواية العربية، والمذكرات والرسائل، والقصص القصيرة، حيث عرضت في أدب الرواية المترجمة ثلاثية الروائية تسيتسي دانغاريمبغا، ترجمة ريم داوود، وهي: رواية «أحوال عُصابية»، ورواية «كتاب الرفض»، ورواية «جسدٌ موشومٌ بالرِّثاء». وفي أدب الرواية المترجمة أيضاً، قدمت الدار إصدار «المملكة المتسامية» للكاتبة الغينية الأميركية يا غياسي، ترجمة أحمد المعيني.



أدب الرواية العربية والقصة القصيرة

وفي أدب الرواية العربية، عرضت دار «روايات» واحدة من أهم روايات الأدب العربي الحديث للأديب السوداني الطيب صالح، وهي «موسم الهجرة إلى الشمال»، إلى جانب إصدارين من ثلاثية الطيب صالح، وهما «عرس الزين وقصص أخرى» و«بندر شاه».

وتضمنت إصدارات «روايات» في أدب المذكرات والرسائل كتاب «منسي: إنسان نادر على طريقته» للطيب صالح، إضافة إلى مجموعة من القصص القصيرة، منها «طقس الجديلة» للكاتبة المصرية عايدة محجوب.