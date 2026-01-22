«طيران الإمارات للآداب» يعزز قيمة الترجمة والحوار بين الحضارات

دبي (وام)

أكدت أحلام بلوكي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات للآداب، رئيسة مهرجان طيران الإمارات للآداب، أن النسخة الثامنة عشرة من المهرجان تمثل محطة ثقافية مميزة تحتفي بالأدب العربي، وتعزز حضوره عالمياً عبر الترجمة والحوار الثقافي وبرامج معرفية متكاملة تستهدف مختلف فئات المجتمع. وقالت بلوكي: «إن المهرجان، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول ويستمر حتى 27 يناير الجاري، يولي هذا العام اهتماماً خاصاً بالترجمة بوصفها أحد أهم جسور التواصل بين الثقافات». مشيرة إلى أنه سيتم الاحتفال بالدورة العشرين لجائزة «سيف باشا» للترجمة التي أسهمت على مدى عقدين في نقل أعمال أدبية عربية بارزة إلى القارئ الأجنبي وخاصة باللغة الإنجليزية، وذلك بحضور نخبة من المترجمين الفائزين والكتاب الذين وصلت أعمالهم إلى العالمية. وأضافت أن برنامج المهرجان يتضمن كذلك الاحتفاء بجائزة الشيخ زايد للكتاب، واستضافة أسماء أدبية بارزة من الوطن العربي، بجانب كتاب من جنسيات وخلفيات ثقافية متنوعة، بما يعكس تنوع المشهد الثقافي العالمي ويعزز الحوار بين الحضارات. موضحة أن البرنامج العائلي يشكل ركناً أساسياً من المهرجان لما يحمله من محتوى ثقافي إيجابي وتفاعلي، فيما يعد برنامج الأطفال من أكبر وأهم البرامج المتخصصة على مستوى المنطقة، إذ شهد تطوراً مستمراً على مدى 14 عاماً وأسهم في ترسيخ حب القراءة والمعرفة لدى الأجيال الناشئة. وأشارت بلوكي إلى أن حفل الافتتاح شهد حضوراً واسعاً من الشركاء والكتاب والجمهور، في مشهد يعكس قوة الشراكات الاستراتيجية والدعم المتواصل الذي يحظى به المهرجان من المؤسسات الثقافية والقراء والكتاب من مختلف أنحاء العالم. مؤكدة أن الشراكة المستمرة مع طيران الإمارات منذ انطلاق المهرجان تجسد رؤية مشتركة تقوم على ربط الشعوب والثقافات، موضحة أن الطيران والأدب يشتركان في دورهما كجسر للتواصل الإنساني وتبادل الأفكار عبر الحدود. وشددت على أن الكتاب سيبقى حاضراً رغم التغيرات المتسارعة، وأن الإنسان يفهم العالم من خلال القصص وأن الحاجة إلى الأدب والسرد ستظل راسخة عبر الأجيال. لافتة، إن المهرجان قدم جائزة شخصية العام الأدبية، للراحل سلطان بن علي العويس، الذي أسس مؤسسة سلطان علي العويس الثقافية عام 1987، وحرص على أن تبقى منصة مرموقة للمثقفين والمفكرين العرب.

