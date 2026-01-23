السبت 24 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

«جمعة الماجد للثقافة والتراث» يشارك بإصداراته في «القاهرة للكتاب»

«جمعة الماجد للثقافة والتراث» يشارك بإصداراته في «القاهرة للكتاب»
23 يناير 2026 13:38

القاهرة (الاتحاد)

يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، المقامة حالياً في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتى 3 فبراير المقبل، وذلك عبر جناح يضم نخبة مختارة من إصداراته العلمية والتراثية المتخصّصة.

وتأتي مشاركة المركز في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جمهوره من الباحثين وطلبة الدراسات العليا والأكاديميين في جمهورية مصر العربية، والتعريف بدوره الريادي في حفظ المخطوطات وصيانة المصادر والمراجع العلمية، ولا سيما النادرة منها. وقد حظي جناح المركز بإقبال واسع من زوّار المعرض، من المثقفين وطلبة الجامعات والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي من مختلف الدول العربية.

ويعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من إصداراته الحديثة، التي تتنوع موضوعاتها بين التاريخ والتراث والأدب وعلوم الحضارة، ومن أبرزها: النقود الأندلسية مصدراً لتاريخ الأندلس السياسي والاقتصادي، وشعر تقي الدين شبيب بن حمدان الحراني الطبيب، ورسائل الشوق والحنين إلى حج بيت الله الحرام، والحِرَاج في مصر والشام من قيام الدولة الفاطمية حتى سقوط الدولة المملوكية، إلى جانب عدد من العناوين العلمية المتخصّصة.

أخبار ذات صلة
الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «القاهرة الدولي للكتاب 2026»
جمعة الماجد للثقافة والتراث
القاهرة للكتاب
آخر الأخبار
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا حريق مركز تجاري في باكستان
اليوم 12:34
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
الرياضة
جارديم يقود الوحدة بعد «موقعة دبا»
اليوم 12:28
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
الأخبار العالمية
ترامب: جاي دي فانس سيتوجه لأرمينيا وأذربيجان في فبراير
اليوم 12:09
مدينة مصدر
علوم الدار
التخطيط الحضري ومراكز البيانات يرسِّخان ريادة الإمارات في بناء مدن المستقبل
اليوم 12:04
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
التعليم والمعرفة
إعلان الفائزين بجوائز الدورة الـ57 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب
اليوم 11:55
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©