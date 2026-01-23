«جمعة الماجد للثقافة والتراث» يشارك بإصداراته في «القاهرة للكتاب»

القاهرة (الاتحاد)



يشارك مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في فعاليات الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، المقامة حالياً في مركز مصر الدولي للمعارض بالتجمع الخامس، والتي تستمر حتى 3 فبراير المقبل، وذلك عبر جناح يضم نخبة مختارة من إصداراته العلمية والتراثية المتخصّصة.



وتأتي مشاركة المركز في إطار حرصه على التواصل المباشر مع جمهوره من الباحثين وطلبة الدراسات العليا والأكاديميين في جمهورية مصر العربية، والتعريف بدوره الريادي في حفظ المخطوطات وصيانة المصادر والمراجع العلمية، ولا سيما النادرة منها. وقد حظي جناح المركز بإقبال واسع من زوّار المعرض، من المثقفين وطلبة الجامعات والمهتمين بالشأن الثقافي والتراثي من مختلف الدول العربية.



ويعرض المركز خلال مشاركته مجموعة من إصداراته الحديثة، التي تتنوع موضوعاتها بين التاريخ والتراث والأدب وعلوم الحضارة، ومن أبرزها: النقود الأندلسية مصدراً لتاريخ الأندلس السياسي والاقتصادي، وشعر تقي الدين شبيب بن حمدان الحراني الطبيب، ورسائل الشوق والحنين إلى حج بيت الله الحرام، والحِرَاج في مصر والشام من قيام الدولة الفاطمية حتى سقوط الدولة المملوكية، إلى جانب عدد من العناوين العلمية المتخصّصة.