التعليم والمعرفة

المري: ترجمة الأفكار تبني مستقبل المجتمعات

المري خلال الجلسة (وام)
24 يناير 2026 02:03

دبي (وام)

شارك الفريق محمد أحمد المري، المدير العام للإدارة العامة للهوية وشؤون الأجانب - دبي، في جلسة حوارية ضمن فعاليات مهرجان طيران الإمارات للآداب، الذي انطلقت فعالياته أمس الأول، في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، بحضور معالي الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، ومعالي زكي أنور نسيبة، المستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة، وهالة بدري، المدير العام لهيئة الثقافة والفنون في دبي، والدكتورة رفيعة عبيد غباش، وإيزابيل أبو الهول، مؤسسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب.
وأكد الفريق المري، خلال كلمته في المهرجان، أن الترجمة لم تعد مفهوماً لغوياً فحسب، بل أصبحت فعلاً حضارياً يعكس قدرة الأفكار على الانتقال من الرؤية إلى الأثر، ومن الفكرة إلى الممارسة، مشيراً إلى أن المجتمعات القادرة على ترجمة أفكارها هي الأقدر على صناعة التحول وبناء المستقبل.

