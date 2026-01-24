الأحد 25 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

مهرجان الظفرة للكتاب يستضيف جلسة حوارية حول الشعر الشعبي

24 يناير 2026 10:22

استضاف مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظّمه مركز أبوظبي للغة العربية من 19 إلى 25 يناير الجاري، الشاعر سيف المزروعي، في جلسة ثقافية حملت عنوان «حكايات تتناقلها الأجيال»، أضاءت على إسهاماته في حفظ الشعر الشعبي والتراث الإماراتي.

وتحدّث الشاعر المزروعي في الجلسة، التي أقيمت على المسرح الرئيس لحديقة مدينة زايد العامة، وحاوره فيها الإعلامي حامد بن محمدي، عن التراث الشعبي الإماراتي الأصيل.

كما تطرّق الشاعر الملقب بـ «بوقبي»، والذي يحظى بمكانة بارزة في مجال الشعر الشعبي الإماراتي، إلى مسيرة النهضة الحضارية التي شهدتها دولة الإمارات على مدار عقود ووفّرت للسكان كافة مقومات الحياة الكريمة، لافتاً إلى أن الأجيال الناشئة يجب أن تكون مرتبطة بشكل وثيق بهذه المسيرة وأن تفخر بماضي الدولة الذي صنع حاضرها ومستقبلها المشرق.

واستحضر المزروعي قصصاً من الماضي، ومواقف حصلت معه، مذكّراً الحاضرين من الشباب بمزايا الحياة القديمة، حيث كان الناس يتواصلون ويساندون بعضهم البعض، حين كان الأخ يُؤْثر أخيه، ويعتني بجاره ويُكرم ضيفه، وهي قيم راسخة في مجتمع دولة الإمارات.

وألقى الشاعر، الذي أصدر مجموعة أعمال شعرية منها ديوان «ميثاق» و«عطر السحاب»، عدداً من الأبيات الشعرية التي أمتعت الحضور.

وتأتي استضافة «بوقبي» في المهرجان في إطار حرصه على تقدير رواد الثقافة والتراث وتعريف الشباب بهم، وربطهم بقيم المجتمع الأصيلة وموروثه الشعبي الخالد.

ويتضمن مهرجان الظفرة للكتاب برنامجاً متكاملاً من الفعاليات تشمل جلسات ثقافية وفنية، والنسخة الرابعة من برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، الذي يستضيف كوكبة من شعراء الظفرة لإلقاء قصائدهم، وأداء عروض من فنون التراث الشعبي.

ويستمد مهرجان الظفرة للكتاب رؤيته من الموروث الثقافي المحلي الغني للمنطقة، لتكريس قِيم الانتماء والإبداع، ودعم رسالته المتمثّلة في بناء جيل قارئ مرتبط بالتراث والقيم الأصيلة للمجتمع الإماراتي، وتمكين الشباب، وترسيخ المكانة المميّزة لمنطقة الظفرة على الساحة الثقافية في الدولة.

المصدر: وام
