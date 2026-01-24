مؤسسة التنمية الأسرية تشارك في «الظفرة للكتاب»

أبوظبي (الاتحاد)



تعزيزاً لمد جسور التواصل وتنمية المهارات الثقافية بين أفراد الأسر والمجتمع وكبار المواطنين، تشارك مؤسسة التنمية الأسرية في فعاليات الدورة السادسة من مهرجان الظفرة للكتاب 2026، والذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية في حديقة مدينة زايد العامة حتى 25- يناير- 2026، تحت شعار «يسقي الظفرة ويرويها».

ويستعرض جناح المؤسسة في المهرجان الخدمات والبرامج التي تستهدف الأسرة وكبار المواطنين، حيث تنعقد مجموعة منها خلال العام بطريقة مستمرة لتعزز المهارات والعلاقات الأسرية والشخصية في شتى مجالاتها، ومنها: أندية بركة الدار الاجتماعية، مبادرة بركتنا، خدمة التوازن بين الأسرة والعمل، تنمية المهارات الوالدية الفاعلة، ومكتبة زايد الإنسانية، بالإضافة إلى تحدي القراءة الأسري.

حيث تتزامن دورة هذا العام مع إعلان دولة الإمارات عام 2026 «عام الأسرة»، تقديراً وتعزيزاً للأواصر والعلاقات الأسرية العميقة والهامة التي يجب أن يتمسك بها أفراد المجتمع، وكذلك العادات والتقاليد الإماراتية الأصيلة، لما لها من أثر إيجابي ومباشر على تنمية المجتمع وإخراج جيل واعٍ ومثقف.

وتركز مؤسسة التنمية الأسرية على تواصل الأجيال مع كبار المواطنين ونقل رسائل كبارنا لجميع أفراد المجتمع لما له من الأثر الكبير في تربية الأجيال بحب وقوة وسند يستند عليه وقت الحاجة، ولأن المعارف والثقافة لا حدود لها، فإن المؤسسة تحرص دائماً على المشاركة في مثل هذه المهرجانات والفعاليات الوطنية المهمة للوصول إلى جميع أفراد المجتمع وصناعة الأثر الدائم والمستدام في نفوس أبنائها وكبارها في إمارة أبوظبي.