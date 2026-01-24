«صوت المرر» يصدح في «ليالي الشعر»

أبوظبي (الاتحاد)

أحيا مهرجان الظفرة للكتاب، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، أمسية ثقافية متخصصة ضمن برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» خلدت ذكرى الشاعر علي مصبح الكندي المرر، استعرضت خلالها محطات من مسيرته الشعرية.

وقدّم الجلسة التي أقيمت أول أمس على المسرح الرئيس في حديقة مدينة زايد العامة، الإعلامي حامد بن محمدي، وشارك فيها الشاعر والباحث التراثي علي الكندي المرر، والفنان محمد الهاملي، والفنان الإيقاعي عبد الله عبد الكريم.

وتحدث الشاعر والباحث علي الكندي المرر عن سيرة الشاعر علي مصبح في الجلسة التي حملت عنوان «صوت الذاكرة»، مشيراً إلى تأثره ببيئته الصحراوية وبتراث عائلته الشعري، ليبدأ نظم الشعر في سن مبكرة، ويحفظ القصيد ويتعمق في معانيه.

وأوضح أن أجداد الشاعر كانوا من الشعراء، ومنهم الشاعر الشهير علي بن سالم بو ملحة، الذي انتشرت قصائده بين الناس، وكان لها حضور بارز في الذاكرة الشعرية المحلية. وقد اشتهرت العائلة كلّها بالتقوى والشعر، حتى أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، قال عنهم: «هؤلاء أهل شرع وشعر».