«كتاب وأدباء الإمارات» يُشارك في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026

القاهرة (الاتحاد)



يُشارك اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 ضمن فعاليات الدورة الـ 57 التي يستضيفها مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في الفترة من 21 يناير إلى 3 فبراير من العام الجاري، تحت شعار «من يتوقف عن القراءة ساعة يتأخر قروناً».

وقالت شيخة الجابري، نائبة رئيس مجلس الإدارة التي تُمثّل اتحاد كُتاب وأدباء الإمارات في المعرض: «إن مشاركة الاتحاد في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يُعد أحد أهم معارض الكتب العربية، تأتي في إطار جهوده للتعريف بالمنجز الثقافي الإماراتي، وإبراز تجارب كتّابه وأدبائه، وما تشهده الساحة الثقافية في دولة الإمارات من حراك نوعي وتطور مستمر، وانطلاقاً من إيمانه العميق بدور الثقافة في بناء الإنسان، وترسيخ قيم التنوير والمعرفة، ودعم الإبداع الأدبي والفكري»، مضيفة أن «معرض القاهرة الدولي للكتاب يشكّل فضاء مهماً لتلاقي الأفكار والرؤى، وفرصة لتعميق التعاون الثقافي بين المؤسسات العربية، بما يسهم في خدمة الأدب العربي، وتمكين المبدعين، وتعزيز حضور الكتاب بوصفه ركيزة أساسية في مسيرة التنمية الثقافية».

وتأتي مشاركة الاتحاد بجناح خاص به في المعرض يضم جميع إصداراته التي صدرت في الفترة من 1986 حتى عام 2025، ويبلغ عددها 331 إصداراً متنوعاً، منها 63 كتاباً في القصة، و25 كتاباً في الرواية، و83 كتاباً في الشعر، كما تتضمن إصدارات الاتحاد على 5 كتب في أدب الطفل وكتابين في أدب اليافعين، أما بالنسبة للأعمال المترجمة فتتضمن 19 كتاباً، وفي التراجم 10 كتب، أما في التراث والفنون فيُشارك بـ 5 إصدارات، إضافة إلى 4 نصوص مسرحية، وفي المقال 31 كتاباً وكتاب واحد في أدب الرحلات، كما يضم جناح الاتحاد، دراسات أدبية وعددها 59 كتاباً و5 كتب دراسات اجتماعية و8 كتب في الدراسات التاريخية.

كما تتضمن الإصدارات كتاباً في الدراسات اللغوية، وكتابين في الدراسات الفلسفية و7 كتب في الدراسات المسرحية وكتاب نصوص متنوعة، إضافة إلى أعداد من المجلات المتنوعة الصادرة عن الاتحاد وهي مجلة شؤون أدبية وتُعنى بكافة مجالات الأدب، ومجلة دراسات وهي مجلة مُحكمّة تُعنى بالعلوم الإنسانية، ومجلة بيت السرد تُعنى بالسرد القصصي والروائي والمسرحي، ومجلة قاف تُعنى بالشعر.