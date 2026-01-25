الإثنين 26 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«القوز للفنون» منصة إبداعية تعكس تنوع المشهد الثقافي في دبي

«القوز للفنون» منصة إبداعية تعكس تنوع المشهد الثقافي في دبي
25 يناير 2026 21:06

دبي (وام)
يشكل مهرجان القوز للفنون في دورته الرابعة عشرة منصة ثقافية إبداعية متكاملة تحتفي بالمواهب المحلية وتفتح المجال أمام مختلف فئات المجتمع لاكتشاف ثراء المشهد الفني في دبي ومعايشة تجارب بصرية وثقافية متفردة تعكس تنوع الصناعات الإبداعية وحيويتها.ويأتي تنظيم المهرجان من «السركال أفنيو» بدعم وشراكة استراتيجية مع هيئة الثقافة والفنون في دبي ومنطقة القوز الإبداعية في إطار تعزيز الحراك الفني، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للاقتصاد الإبداعي.
ويقدم المهرجان برنامجاً متنوعاً يضم العروض الموسيقية الحية والأعمال التركيبية الفنية وورش العمل الإبداعية والحوارات الثقافية، إلى جانب تجارب الاحتفاء بثقافة الطعام والأنشطة التفاعلية التي تثري تجربة الزوار، وتؤكد دور القوز بوصفها بيئة حاضنة للإبداع والتجريب الفني. واستعرض المهرجان مجموعة من الأعمال والمعارض التي تميزت بتنوع الأساليب وعمق الأفكار، من بينها العمل الفني التركيبي تيب دبي من تنفيذ NUMEN For Use، والذي يجسد مفاهيم الحرية والفرح وتأثير الإبداع الإيجابي في الإنسان والمجتمع، إضافة إلى العمل البصري فلو دريم سيتي من تصميم فنان السيرك جان بابتيست أندريه والفنان التشكيلي فينسنت لامورو. كما احتضن الحدث سلسلة من المعارض الفنية من بينها معرض في فضاء التكوين الذي يستضيفه غاليري عائشة العبار، وتعرض فيه الفنانة علياء لوتاه أعمالاً جديدة تمزج بين الرسم والتصوير والنحت ضمن لغة بصرية معاصرة وشهد مسرح «0.2» عرضاً موسيقياً بمشاركة أربعة موسيقيين، إلى جانب جلسات حوارية ثقافية.
وتضمنت الفعاليات تجربة تصوير فوتوغرافية غامرة من تصميم فوجي فيلم بالتعاون مع «جلف فوتو بلس» إلى جانب أعمال فنية تفاعلية تحتفي بالموسيقى والذاكرة والطفولة. ويؤكد مهرجان القوز للفنون، من خلال برامجه المتنوعة، دوره منصة حيوية لدعم الطاقات الإبداعية، وتعزيز فرص الابتكار والمشاركة المجتمعية، بما يسهم في إثراء المشهد الفني الذي تشهده دبي.
 

