الثلاثاء 27 يناير 2026
التعليم والمعرفة

«شعراء المستقبل» يختتمون فعاليات «ليالي الشعر» في مهرجان الظفرة للكتاب 2026

جلسة شعراء المستقبل
26 يناير 2026 20:51

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس»، أحد أهم برامج مهرجان الظفرة للكتاب 2026، الذي ينظمه مركز أبوظبي للغة العربية، فعالياته أمس بجلسة «شعراء المستقبل»، التي ضمت عدداً من شعراء المنطقة من فئة الناشئة، إلى جانب محمد خميس المزروعي، وزايد المنصوري، وسالم عبيد بن قذلان المزروعي.
واستعرض الشعراء في الأمسية، التي أقيمت على المسرح الرئيس في حديقة مدينة زايد العامة ضمن المهرجان الذي أقيم من 19 إلى 25 يناير الجاري، مواهبهم الشعرية، وقدموا قصائد عكست تراث الظفرة الأصيل وروح البادية، ضمن أجواء ثقافية تفاعلية تهدف إلى دعم شعراء المستقبل، وسط تشجيع الجمهور الذي يقدّر الشعر باعتباره جزءاً من ثقافة أهل المنطقة.
وألقى الشاعر محمد خميس المزروعي، قصيدة في حب الوطن، يقول مطلعها:
«في عز دار الرقى جيلها جيل
يبصم لنا الوقت طيباً بفعله
لو قالها التاريخ في كل تفصيل
يبقى الفخر فينا على ما هو دلّه
روس كساها العزّ هيبة وتفضيل
يبقى الوطن شامخ وحنّا في ظله»
فيما تألق الشاعر الموهوب صاحب الصوت العذب زايد المنصوري في إلقاء شلة عنوانها الحب والوفاء، وأهادها إلى والدته، قال فيها:
«مرحبا يا هوى بالي وغايات مراده
عدِّ ما شوقي لك بالروح كفى ووفى
والله إن صوتك الطيب حياة وسعادة
ردت الروح في قلبي في قلبي عقب ما توفى».
من جانبه، أظهر سالم عبيد بن قذلان المزروعي، حضوراً إعلامياً قوياً من خلال تقديمه الأمسية الشعرية، وموهبة في نظم الشعر وإلقائها، اكتسبهما من والده الشاعر والإعلامي المعروف عبيد بن قذلان المزروعي، فقد ألقى قصيدة في حبّ الوطن، يقول مطلعها:
«يا شيخ ويش نبغى زيادة
أمن وأمان وخير وأرباح
وأغلى وطن وأعظم قيادة
وشعب برغد العيش مرتاح»
وحظيت الأمسية بحضور لافت من أهل الظفرة، الذين حضروا لدعم مواهب هؤلاء الناشئة، وتشجيعهم على المزيد من الإبداع في عالم الشعر.
ويجسد برنامج «ليالي الشعر: أصوات حبّتها الناس» ركيزة أساسية من ركائز مهرجان الظفرة للكتاب، ومنصة مهمة من منصاته التي يوثق عبرها حركة الشعر الشعبي في دولة الإمارات منذ بداياتها، ويخلد من خلالها أعمال شعراء قدامى أثروا الشعر الشعبي، ودونوا تاريخ المنطقة عبر أشعارهم الجزلة، كما يبرز من خلالها كوكبة من نجوم الشعر من أبناء المنطقة الغربية، ممن ذاع صيتهم، وكان لهم دور في حفظ الشعر الشعبي وإثرائه.
وأكدت تجاربهم حضورها في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، ما أسهم في تنشيط حركة الشعر الشعبي بدولة الإمارات.
ويحرص مركز أبوظبي للغة العربية، من خلال تنظيم أمسيات برنامج «ليالي الشعر» الغنية بالمفردات والمعاني الجزلة على إظهار جماليات اللغة العربية وتفردها، وإبراز دورها المهم في إحياء وإثراء التراث العربي الإماراتي الأصيل، وربطه بالأجيال الصاعدة.

