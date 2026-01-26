الثلاثاء 27 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

جائزة محمد بن راشد للغة العربية تطلق دورتها العاشرة

جائزة محمد بن راشد للغة العربية تطلق دورتها العاشرة
27 يناير 2026 01:43

دبي (وام) 

أعلنت جائزة محمد بن راشد للغة العربية، خلال مشاركتها في معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، إطلاق دورتها العاشرة تحت شعار «عشر دورات ليست مجرد رقم». وتأتي مشاركة الجائزة في معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يستمر حتى 3 فبراير القادم في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى تعزيز حضور اللغة العربية في المحافل الثقافية والمعرفية الدولية، ودعم المبادرات التي تسهم في تطوير استخدامها في مجالات التعليم والبحث العلمي والإنتاج المعرفي.
وأوضح بلال البدور، أمين عام جائزة محمد بن راشد للغة العربية، أن باب الترشح للدورة العاشرة مفتوح حتى فبراير 2026 عبر المنصة الرقمية الرسمية للجائزة.
يذكر أن الجائزة استقبلت منذ إطلاقها أكثر من 17200 مشاركة، وكرمت 90 فائزاً من مختلف دول العالم.

