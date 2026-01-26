«الشارقة للشعر النبطي» ينطلق 2 فبراير

الشارقة (الاتحاد)



برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تنطلق يوم الاثنين المقبل فعاليات الدورة العشرين من مهرجان الشارقة للشعر النبطي، الذي تنظمه دائرة الثقافة في الشارقة، ويستمر ثمانية أيام خلال الفترة من 2 إلى 9 من الشهر المقبل، في الشارقة والذيد وكلباء، ويشارك في المهرجان أكثر من 70 شاعراً وشاعرة، إلى جانب نخبة من النقاد والإعلاميين من مختلف الدول العربية.

وقال عبدالله بن محمد العويس، رئيس دائرة الثقافة: «دورات متتالية من مهرجان الشارقة للشعر النبطي تؤكد الرعاية المتواصلة التي يوليها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، للكلمة الشعرية النبطية، وهي رعاية أسهمت في ترسيخ حضور هذا الفن العربي الأصيل ودعم مبدعيه. وتمثل هذه الدورة تأكيداً جديداً على اهتمام الشارقة بهذا التراث الشعري العريق، الممتدة جذوره في الوجدان الثقافي منذ عقود، وحرصها على صونه وتطويره، وفتح آفاق أوسع أمام المواهب الشابة».

ولفت العويس إلى أن هذا الاهتمام جعل من مهرجان الشارقة للشعر النبطي منصة ثقافية فاعلة تجمع الشعراء من الدول العربية، وتتيح لهم فضاء رحباً لتبادل التجارب الإبداعية، مشيراً إلى أن تدشين صاحب السمو حاكم الشارقة لمشروع إحياء بلدة الحيرة القديمة في مدينة الشارقة، وتأسيس مجلس الحيرة الأدبي، وكذلك توجيه سموه بإصدار مجلة «الحيرة» من الشارقة المتخصصة في الشعر النبطي وشؤونه الثقافية والإبداعية، إنما يعد أحد تجليات هذا الاهتمام الواسع.

وتابع: إذ شكلت رافداً مهماً للمشهد الشعري، وأتاحت مساحة واسعة أمام الشعراء لنشر قصائدهم وموضوعاتهم النقدية والفكرية المتصلة بالشعر النبطي، مضيفاً أن هذه الرعاية لمهرجان الشارقة للشعر النبطي أسهمت في تكوين جمهور واسع يحرص على متابعة أمسياته المتنوعة، التي يشارك فيها نخبة من المبدعين من أصحاب التجارب الشعرية المختلفة.



تكريم الرواد

وأبرز العويس أن مهرجان الشارقة للشعر النبطي دأب، منذ انطلاقه، على تكريم رواد الشعر النبطي من المبدعين الإماراتيين، مؤكداً أن هذا التكريم يشكل محطة مهمة في مسيرة الشعراء، ويعد حافزاً معنوياً أسهم في دعم مبدعي الشعر النبطي وتشجيعهم على مواصلة عطائهم الإبداعي. وأشار إلى أن الدورة الحالية من المهرجان ستكرم الشاعرين سعيد بولاحج الرميثي، وعلي جمعة السويدي «الغنامي»؛ تقديراً لإسهاماتهما الشعرية البارزة. وحول تفاصيل المهرجان، قال رئيس دائرة الثقافة: «ستقدم الدورة الحالية مجموعة من الفعاليات التي تقوم على التنوع والتميز، إذ تتضمن إقامة ثماني أمسيات شعرية، من بينها ندوة نقدية تناقش المسيرة الأدبية للشاعرين المكرميْن. كما سينتقل المهرجان بفعالياته إلى مدينتي الذيد وكلباء، في مشهد يعكس تنوعاً مكانياً وثقافياً، ويتيح للمشاركين التعرف إلى الطابع الثقافي والتراثي والتاريخي للمدينتين».