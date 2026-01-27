فرنسا تُقر حظر وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 15 عاماً

صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية لصالح حظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 15 عاماً. واعتمد النواب في باريس مشروع القانون في وقت متأخر من مساء الاثنين.



وينص التشريع على حظر وصول القاصرين دون 15 عاماً إلى خدمات الشبكات الاجتماعية عبر المنصات الإلكترونية. ولا يزال النص بحاجة إلى موافقة مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان الفرنسي. ولا يحدد النص الذي أقره مجلس النواب بدقة أي منصات للتواصل الاجتماعي ستشملها إجراءات الحظر، لكنه يوضح أن "الموسوعات الإلكترونية" وكذلك "الأدلة التعليمية أو العلمية" ستكون مستثناة من ذلك.



وحظي التشريع بدعم أساسي من نواب معسكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون داخل الجمعية الوطنية. وعقب التصويت، كتب ماكرون على منصة "إكس": "هذا ما يوصي به العلماء، وهذا ما يطالب به الفرنسيون بأغلبية ساحقة". وقال ماكرون إنه يريد أن يدخل الإجراء حيز التنفيذ مع بداية العام الدراسي المقبل، مضيفاً: "اعتباراً من الأول من سبتمبر، سيحظى أطفالنا وشبابنا بالحماية أخيراً. وسأحرص على ذلك".





