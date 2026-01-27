الأربعاء 28 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
التعليم والمعرفة

علماء يرسمون أدق خريطة للمادة المظلمة في الكون

علماء يرسمون أدق خريطة للمادة المظلمة في الكون
27 يناير 2026 09:02

كشف علماء فلك، عن أدق خريطة كونية حتى الآن لتوزيع المادة المظلمة في الكون، وذلك من خلال مسح رقعة من السماء تعادل نحو ثلاثة أمثال مساحة البدر.

وقال العلماء إن المادة المرئية مثل النجوم والكواكب، لا تمثل سوى نحو 15% من إجمالي مادة الكون، بينما تشكل المادة المظلمة النسبة الأكبر، وإنه لا يمكن رصدها مباشرة لعدم إصدارها أو عكسها للضوء، بينما يُستدل على وجودها عبر تأثيرات الجاذبية.

واعتمدت الخريطة الجديدة على تحليل ظاهرة انكسار الضوء، حيث يسبب تأثير الجاذبية تشوهات طفيفة في صور قرابة 250 ألف مجرة بعيدة، ما أتاح تحديد توزع المادة المظلمة بدقة غير مسبوقة.

تفاهم بين جامعة خليفة وشركة «لود أوتونومس»
باحثون من "نيويورك أبوظبي" يطورون بلورات عضوية تدعم اكتشافات الفضاء

وتفوقت هذه الخريطة التي تم وضعها اعتماداً على رصد التلسكوب الفضائي "جيمس ويب"، على خرائط سابقة أُنجزت باستخدام تلسكوب "هابل"؛ إذ تضاعفت دقتها وشملت مناطق أوسع من الكون وحقباً زمنية أقدم تعود إلى 8 - 10 مليارات سنة.

وقالت ديانا سكونياميليو، عالمة الفلك بمختبر الدفع النفاث التابع لإدارة الطيران والفضاء الأميركية "ناسا" في ولاية كاليفورنيا، إن قدرات "جيمس ويب" تتيح اكتشاف تراكيب أدق للمادة المظلمة ورصد تجمعات كتلية لم تكن مرئية سابقًا، ما يساعد على فهم أفضل لتكوّن المجرات وتطورها.

وتُظهر الخريطة تفاصيل غير مسبوقة لما يُعرف بالشبكة الكونية، المكونة من عناقيد المجرات وخيوط هائلة من المادة المظلمة، ويأمل العلماء في أن تسهم هذه النتائج في تطوير نماذج تشكُّل المجرات وفهم تطور الكون عبر الزمن.

المصدر: وام
تلسكوب جيمس ويب
الفضاء
الفلك
