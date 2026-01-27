إقبال جماهيري على ندوات «مكتبة محمد بن راشد»

القاهرة (الاتحاد)



شهدت منصة مكتبة محمد بن راشد، التي تشارك للمرة الأولى في معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ57، إقبالاً واسعاً من الزوار وكبار المسؤولين خلال الأسبوع الأول من مشاركتها.

وأوضح الدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، أن التفاعل الكبير يمثل نجاحاً بارزاً، ويعكس اهتمام الجمهور بما تقدمه المكتبة من خدمات ومبادرات معرفية نوعية وإصدارات حديثة، تعكس رؤية دولة الإمارات في تمكين المعرفة وتعزيز دور الإنسان في المجتمع.

وشهدت منصة المكتبة زيارات رفيعة المستوى، حيث اطلع السفير حمد عبيد الزعابي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية مصر العربية، ومعالي الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، على أبرز خدمات المكتبة ومرافقها وأحدث إصداراتها ومبادراتها الثقافية والرقمية.

وعقد فريق المكتبة جلسة حوارية لإطلاق موسوعة «الأسر الحاكمة في التاريخ الإسلامي.. العادل والمستبد» للأستاذ الدكتور عبدالرزاق الفارس، حيث تم تقديم قراءة تحليلية معمقة لمسيرة الحكم في التاريخ الإسلامي، واستعراض نماذج للقيادة العادلة مقابل القيادة المستبدة، وتأثير كل منهما في استقرار الدول ونموها وازدهارها، بما أتاح للحضور استخلاص الدروس وربطها بالواقع المعاصر.

ونظمت المكتبة جلسة تعريفية بجائزة محمد بن راشد للغة العربية، قدمها بلال البدور، الأمين العام للجائزة، استعرض خلالها الدورة العاشرة من الجائزة، وأهدافها ومحاورها وآليات التقديم.



«العلاقات الثقافية»

وعلى هامش الفعاليات، شارك معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، مع معالي الدكتور أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في جمهورية مصر العربية، في جلسة حوارية بعنوان «العلاقة الثقافية بين مصر والإمارات»، أدارها الإعلامي الدكتور سليمان الهتلان، تناولت أوجه التعاون الثقافي، وسبل تعزيز الشراكات الإعلامية والمعرفية بين البلدين.

وأجرى وفد مكتبة محمد بن راشد زيارات ميدانية إلى مؤسسات إعلامية وثقافية شملت الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، ومبنى الإذاعة والتلفزيون المصري «ماسبيرو»، واستوديو نجيب محفوظ، ومكتبة الإسكندرية، إلى جانب مشاركتها في عقد ملتقى الإعلام في «القصر الذهبي» والذي تم تنظيمه بالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية وسفارة دولة الإمارات في مصر؛ بهدف تعزيز تبادل الخبرات، واستكشاف فرص التعاون المشترك.