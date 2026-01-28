الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

1500 زائر في اليوم الأول لمعرض «تراثي هويتي 2»

1500 زائر في اليوم الأول لمعرض «تراثي هويتي 2»
28 يناير 2026 13:17

العين (وام)
شهد معرض «تراثي هويتي 2» في يومه الأول إقبالاً جماهيرياً واسعاً، إذ بلغ عدد زوّاره نحو 1500 زائر. وتشارك في المعرض الذي ينظّمه مركز سالم بن حم الثقافي، بمقره في مدينة العين، أكثر من 54 مدرسة وجهة حكومية وخاصة.
وأشاد الشيخ مسلم بن حم العامري، بالمستوى المتميز للمشاركات، مؤكداً أن المعرض يُجسّد رؤية وطنية راسخة في تعزيز الهوية الإماراتية لدى الأجيال الناشئة.
وقال العامري: إن التفاعل الواسع والمشاريع الطلابية في المعرض يعكسان وعي أبناء الوطن بقيمة تراثهم وهويتهم الأصيلة، لافتاً إلى أن «تراثي هويتي 2» يمثّل منصة تربوية وثقافية مهمة تسهم في غرس قيم الانتماء والاعتزاز بالموروث الوطني، وتعزيز الشراكة المجتمعية بين المؤسسات التعليمية والجهات المختلفة. مثمّناً جهود المدارس والجهات المشاركة، ودور المعلمين والمشرفين في إعداد الطلبة وإخراج هذه المشاريع التراثية بصورة مشرّفة تعكس روح الإبداع والانتماء الوطني.
من جانبهم، أكد المشاركون في المعرض أن «تراثي هويتي 2» يشكّل فرصة تعليمية نوعية للطلبة لعرض إبداعاتهم والتعرّف عن قُرب على التراث الإماراتي، في بيئة محفّزة تجمع بين المعرفة والتجربة العملية.

