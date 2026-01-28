الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

تذاكر مخفضة لمواطني دولة الكويت في متحف زايد الوطني

متحف زايد الوطني
28 يناير 2026 14:01

أبوظبي (الاتحاد) تزامناً مع الاحتفالات الوطنية التي تعكس عمق العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة، أعلن متحف زايد الوطني عن إطلاق مبادرة خاصة للترحيب بالزوّار من مواطني دولة الكويت، وذلك ضمن أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية، خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026. ويحصل الزوّار من مواطني دولة الكويت على حسم بنسبة 30% على تذاكر الدخول إلى متحف زايد الوطني طوال أسبوع الاحتفاء. ويمكن شراء التذاكر مسبقاً عبر الموقع الإلكتروني، أو مباشرةً من مكتب التذاكر في المتحف. يعكس أسبوع الاحتفاء بالعلاقات الإماراتية الكويتية عمق الروابط التاريخية المتجذِّرة التي تجمع بين شعبي البلدين الشقيقين. ويتطلع متحف زايد الوطني إلى الترحيب بالأشقاء من دولة الكويت، ودعوتهم لاكتشاف الإرث التاريخي العريق لهذه الأرض، والتعرف على الروابط التاريخية والثقافية المشتركة بين الدولتين. حجز تذاكر الدخول متاح عبر الموقع الإلكتروني: zayednationalmuseum.ae

متحف زايد الوطني
الكويت
