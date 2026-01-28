الخميس 29 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية يناقش مناهج التدوين التاريخي وتحديات البحث الأكاديمي

الأرشيف والمكتبة الوطنية يناقش مناهج التدوين التاريخي وتحديات البحث الأكاديمي
28 يناير 2026 20:13

القاهرة (الاتحاد)
ضمن برنامجه الثقافي المتكامل، شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بتنظيم ندوة ثقافية متخصصة بعنوان «تطوير مهارات كتابة البحث التاريخي» على منصته في المعرض. وتأتي هذه المشاركة في إطار جهوده المستمرة لتعزيز الحوار الثقافي، وتبادل الخبرات المعرفية، وتسليط الضوء على التجارب الرائدة في مجالات التوثيق والبحث التاريخي والعمل الثقافي المؤسسي. استعرضت الندوة، التي قدمها المؤرخ الدكتور أيمن فؤاد سيد، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر، وأدارها الإعلامي محمود شرف، مراحل التدوين التاريخي عند المسلمين، وأنواعه ومناهجه، وصولاً إلى دراسة التاريخ وفق المناهج الحديثة، وسبل تناوله وتحليله وفق قراءة نقدية علمية. كما تناول المحاضر دور المستشرقين في دراسة التاريخ الإسلامي، وطرق الإفادة من أعمالهم في البحث الأكاديمي، مستعرضاً مجالات التاريخ المختلفة؛ بما يشمل التاريخ السياسي والاجتماعي والاقتصادي وتاريخ العلاقات الدولية، ومؤكداً أهمية تنوع المقاربات المنهجية في دراسة الأحداث التاريخية. وأشار المحاضر إلى ضرورة تدقيق الباحثين في المصادر المعتمدة عند كتابة الأبحاث التاريخية، لا سيما في ظل غياب الوثائق المرتبطة ببعض الفترات والأحداث، وخصوصاً في صدر الإسلام، موضحاً حدود بداية التدوين التاريخي وما يترتب عليها من تحديات بحثية ومنهجية. وفي سياق حديثه عن التحديات التي تواجه الباحثين، أكد أهمية الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة، بما في ذلك تقنيات الذكاء الاصطناعي، بوصفها أدوات مساندة تسهم في تسهيل الوصول إلى المعلومات، مع التشديد على ضرورة إخضاع المخرجات للمراجعة والتدقيق العلمي، والرجوع الدائم إلى المصادر الموثوقة. وفي ختام الندوة، أكدت السيدة عائشة الزعابي، رئيس قسم البرامج التعليمية بالأرشيف والمكتبة الوطنية، أن تطوير مهارات كتابة البحث التاريخي لا يقتصر على سرد الوقائع، بل يستند إلى منهجية علمية دقيقة، وتحليل نقدي للمصادر، وصياغة واعية تعيد قراءة الماضي لفهم الحاضر واستشراف المستقبل. وأشارت إلى أن البحث التاريخي يُعد ركيزة أساسية في حفظ الذاكرة الوطنية، وصون الهوية الثقافية، وبناء معرفة موثوقة قائمة على التوثيق والتحليل العلمي، مشيدة باستمرار تنظيم الندوات المتخصصة التي تنسجم مع رسالة الأرشيف والمكتبة الوطنية وأهدافهما الثقافية والمعرفية. يُذكر أن الندوات والفعاليات الثقافية المصاحبة قد أسهمت في استقطاب رواد المعرض، وأثرت المشهد الثقافي، وعززت الوعي المعرفي لدى الجمهور.
 

