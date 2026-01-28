«الشارقة للتراث» والمركز القومي للترجمة في مصر يبحثان تعزيز الشراكات الثقافية

القاهرة (وام)

زار وفد من معهد الشارقة للتراث، برئاسة الدكتور عبدالعزيز المسلم، رئيس المعهد، اليوم، المركز القومي للترجمة التابع لوزارة الثقافة المصرية في العاصمة الإدارية الجديدة لبحث آفاق التعاون المشترك في مجالات الترجمة وصناعة الكتاب، وذلك في إطار جهود المعهد في مد جسور التعاون مع المؤسسات الثقافية العربية، وتأكيداً على التزامه بتعزيز الشراكات الثقافية وتطوير مشاريع معرفية عابرة للحدود.والتقى الدكتور عبدالعزيز المسلم، خلال زيارته الدكتورة رشا صالح، رئيسة المركز القومي للترجمة، حيث قدم لمحة تعريفية عن المعهد ورسالته وأدواره المتعددة في مجال النشر المتخصص وصناعة الكتاب، مشيراً إلى ما حققه المعهد من رصيد معرفي وإصدارات نوعية أسهمت في تمكين التراث الثقافي الإماراتي والعربي والانفتاح على التراث الإنساني بمختلف تجلياته.

وأكد حرص إمارة الشارقة على تعزيز جسور التواصل الثقافي مع المؤسسات الثقافية المصرية، ولا سيما في المجالات التراثية، انطلاقاً من إيمانها بأهمية الشراكات المعرفية في حفظ التراث وتداوله ونقله إلى الأجيال القادمة.

وأشاد رئيس المعهد بالتعاون المثمر القائم مع المركز القومي للترجمة والذي أسفر في مراحل سابقة عن إصدار أعمال مشتركة ضمن برامج المعهد، معرباً عن تطلعه إلى أن يثمر التعاون المستقبلي عن مشاريع جديدة ومتنوعة، خاصة في مجال ترجمة التراث العالمي، وإتاحته للقارئ العربي.وفي ختام الزيارة، جرى تبادل الإصدارات بين الجانبين، في خطوة تؤكد عمق العلاقات الثقافية، واستمرارية التعاون بين المؤسستين.