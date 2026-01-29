«مدارس الحياة».. تجارب حيوية مبتكرة تجمع بين المعرفة الثقافية والإبداع

دبي (الاتحاد)



أنشطة تفاعلية وتجارب إبداعية مبتكرة تقدمها هيئة الثقافة والفنون في دبي، عبر مبادرتها «مدارس الحياة»، الهادفة إلى توفير بيئة تثقيفية وتعليمية مبتكرة تسهم في تنمية المهارات الحياتية والثقافية والإبداعية، وتعزيز التواصل والتفكير الإيجابي لدى مختلف فئات المجتمع، وصقل خبراتهم في مجالات متنوعة.

وستتضمن أجندة المبادرة، التي تندرج ضمن استراتيجية جودة الحياة في دبي، خلال شهر فبراير المقبل أكثر من 34 ورشة عمل وجلسة تفاعلية تجمع بين المعرفة والإبداع وتتيح لزوار المكتبات فرصة استكشاف جماليات الخط العربي، والاطلاع على روائع الأدب العربي، وتطوير قدراتهم الموسيقية، وإثراء معارفهم اللغوية، إلى جانب تنمية مهاراتهم الحياتية، ما يسهم في تحويل مكتبات دبي العامة إلى مراكز معرفية نابضة بالحياة، ومنصات للتعلّم المستمر والمشاركة المجتمعية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للثقافة، حاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.

وخلال فبراير المقبل، تستضيف مكتبة الراشدية ورشة «العلماء الصغار في عالم الاكتشاف»، التي تتيح للأطفال فرصة استكشاف مفاهيم الابتكار من خلال تجارب علمية شيقة تسهم في تعزيز الثقة بالنفس وروح التعاون لديهم، بينما ستقام في مكتبة الصفا للفنون والتصميم، جلسة قرائية تفاعلية بعنوان «بيلي الدب البني» وفيها ستتناول دينا نصر مفاهيم تقبل الذات وأهمية الصداقة. كما ستنظم المكتبة بالتعاون مع أقمشة ريجال ورشة «الطباعة بالقوالب على الأقمشة»، وفيها سيتعرّف المشاركون إلى فن الطباعة اليدوية التقليدية، وفي الوقت نفسه تحتضن «الصفا للفنون والتصميم» ورشة «مستقبلي بالذكاء الاصطناعي» التي تشرف عليها سارة علي، وفيها يستكشف الأطفال تصوّراتهم لمهن المستقبل من خلال التصميم والذكاء الاصطناعي. وستنظم مكتبة الراشدية بالتعاون مع «براشلي آرت هاب» ورشة «التلوين على فرشاة الشعر»، لتحويل أدوات يومية إلى قطع فنية مبتكرة، بينما سيقدم محمد النابلسي في مكتبة أم سقيم الجلسة القرائية «غول المكتبة» وخلالها سيعيد تعريف علاقة الطفل بالمكتبة وتحويلها إلى مساحة نابضة بالخيال والاكتشاف، فيما ستقدم مكتبة الطوار العامة ورشة «تصاميم بالقلم ثلاثي الأبعاد»، بهدف تمكين المشاركين من التعرف إلى أساسيات القلم ثلاثي الأبعاد وتحويل الأفكار والرسومات البسيطة إلى مجسّمات إبداعية بأسلوب مبتكر.

وضمن أنشطة نادي «الصحة والتغذية»، ستشرف ندى سعيد قطان على ورشة «تحضير أكواب الكيك» في مكتبة حتا العامة، حيث سيتعلم المشاركون أساليب اختيار النكهات وتنسيق طبقات الكيك. كما ستتيح لزوار مكتبة الراشدية والمشاركين في ورشة «تزيين ألواح الشوكولاتة» فرصة خوض تجربة مميزة تجمع بين الفن والمتعة، واستكشاف طرق مبتكرة باستخدام ألوان ونكهات وزخارف متنوعة لتحويل الشوكولاتة إلى قطع فنية جميلة. ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، سيقدم «نادي التنمية الأسرية» في نادي ذخر - الصفا ورشة «الاستعداد لرمضان»، وفيها ستركز جيهان صفر على أساليب التهيئة الذهنية والروحية وتنظيم العادات اليومية، بما يساعد المشاركين على استقبال الشهر الفضيل بروح متوازنة وإيجابية.

ومن جهة أخرى، ستشرف عبير العيداني على ورشة «فن البوب والابتكار» ضمن «نادي الفن»، حيث ستقدم جلسة إبداعية تمزج بين الفن والابتكار، وتهدف إلى تحفيز المشاركين على إعادة تخيل الصور والرموز الثقافية بأسلوب معاصر، وفي السياق ذاته، ستقدم الهيئة بالتعاون مع مركز تشكيل، ورشة «صناعة البلاط الإسلامي» بهدف تشجيع روّاد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على استكشاف فن البلاط الإسلامي وأنماطه الهندسية. كما ستُعقد ورشة «تجليد الكتب بالأوريغامي والبوب أب» لتعريف الجمهور بأساسيات تجليد الكتب باستخدام تقنيات الأوريغامي.

في المقابل، سيحتفي ملتقى الروايات ضمن أنشطة «نادي الكتاب» برواية «حرز تالا» للكاتب عمر الأنصاري، حيث سيكون رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم على موعد مع جلسة أدبية شيقة بإشراف ميسون الشريف، لمناقشة الرواية التي تجمع بين الخيال والواقع، وتتناول موضوعات الهوية والذاكرة بأسلوب سردي ممتع وعميق. وفي السياق ذاته، سينظم الملتقى خلال شهر رمضان المبارك أمسية أدبية تبدأ بإفطار جماعي.

في حين سيتولى خبراء «آرابكالي» تقديم جلستي «العمارة المبتكرة» و«المواد الصديقة للبيئة» في مكتبة الطوار العامة ضمن نادي «اللغات»، بهدف تشجيع الأطفال على التفكير الإبداعي وتمكينهم من استكشاف أساليب تحويل عناصر من التراث المحلي والزخارف والخط العربي إلى أفكار وتصاميم مميزة لمبانٍ حديثة، إلى جانب التعرف على آليات الاستفادة من مواد صديقة للبيئة لتصميم مدن المستقبل، بينما ستحتضن مكتبة الصفا للفنون والتصميم جلسة «الكتابة الإبداعية: إعادة تخيّل القصة القصيرة» التي تنظمها مجموعة سحب بإشراف لويس غارت، وتسهم الجلسة في تحفيز المشاركين على إعادة التفكير في شكل القصة القصيرة، من خلال استكشاف بُنى سردية غير تقليدية، وبدايات ونهايات مبتكرة تتجاوز النمط السردي المعتاد.

وستنظم مكتبة الصفا للفنون والتصميم، بالتعاون مع «كوردن»، فعاليات «نادي الموسيقى والفنون الأدائية»، التي تتضمن ورشة «كورال بالعربي: رمضان» وتهدف إلى تدريب الأطفال على تمارين الإحماء الصوتي، وأساليب التحكم بالتنفس، وضبط الطبقات الصوتية، ونطق الحروف والمفردات، وستشمل أيضاً أداء ميدلي لأنشودتي «رمضان جانا» و«أقبل قمرك» مصحوباً بحركات مسرحية بسيطة، وتُختتم بعرض نهائي وتأمل جماعي في معاني شهر رمضان المبارك. كما سيقدم الخطاط محمد التميمي ورشة «أساسيات الخط العربي».