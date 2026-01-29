أسبوع واحد قبل الإعلان عن القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية

أبوظبي (الاتحاد)

تعلن الجائزة العالمية للرواية العربية عن روايات القائمة القصيرة الست في مؤتمر صحفي يُعقد في هيئة البحرين للثقافة والآثار بمدينة المنامة، يوم الأربعاء الموافق 4 فبراير 2026، في تمام الساعة 11:00 صباحاً بتوقيت البحرين (08:00 بتوقيت غرينتش). ويمكن متابعة البث المباشر للإعلان عبر الموقع الإلكتروني الرسمي للجائزة. يشارك في هذه اللحظة المرتقبة أعضاء لجنة التحكيم لهذا العام، وهم: محمد القاضي (رئيس اللجنة)، وشاكر نوري، وضياء الكعبي، وليلى هي وون بيك، ومايا أبو الحيات. كما يحضر المؤتمر رئيس مجلس أمناء الجائزة، ياسر سليمان معالي، ومنسقة الجائزة، فلور مونتانارو. يجري اختيار روايات القائمة القصيرة من بين 16 رواية تضمنتها القائمة الطويلة، والتي صَدَرَت باللغة العربية في الفترة ما بين يوليو 2024 ويونيو 2025. تُعد الجائزة العالمية للرواية العربية من أبرز الجوائز الأدبية المرموقة في العالم العربي، حيث تُمنح سنوياً لأفضل رواية وفقاً لتقييم لجنة التحكيم. وتهدف الجائزة إلى مكافأة التميز في الأدب العربي المعاصر، وتعزيز المقروئية عالمياً من خلال ترجمة الروايات الفائزة، وتلك التي وصلت إلى القائمة القصيرة إلى لغات عالمية رئيسية ونشرها.