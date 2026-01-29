الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

محمد الشرقي: أهمية دراسة المحطات التاريخية في الحضارة العربية الإسلامية

محمد الشرقي خلال المحاضرة (وام)
30 يناير 2026 02:02

الفجيرة (وام)

أكّد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية دراسة المحطات التاريخية المفصلية في الحضارة العربية الإسلامية، وتسليط الضوء على إرثها المعرفي والثقافي، ودوره في تعزيز الفهم الحضاري المشترك وترسيخ الوعي بالتاريخ وتأثيره في الحاضر.
جاء ذلك خلال حضور سموه، في مجلس محمد بن حمد الشرقي بقصر الرميلة، جلسةً بعنوان: «ما بعد غرناطة: الإرث العربي الإسلامي في الأندلس»، قدّمتها المؤرخة والباحثة الإسبانية أديبة روميرو سانشيز، المتخصصة في التاريخ الأندلسي والتراث العربي الإسلامي، التي استعرضت قراءة تاريخية في التحولات التي شهدتها الأندلس بعد سقوط غرناطة.
ونوّه سمو ولي عهد الفجيرة، إلى الدعم والمتابعة المستمرة من صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، لمسيرة العمل الثقافي والمعرفي في الإمارة، عبر دعم المجالس العلمية والبرامج المعرفية التي تعزّز البحث والدراسة في مختلف مجالات التاريخ والتراث.
وقدّمت أديبة روميرو سانشيز خلال المحاضرة قراءة معمّقة للإرث العربي الإسلامي في الأندلس، مع تركيز خاص على القرن السادس عشر بوصفه مرحلة مفصلية في التحولات السياسية والاجتماعية والثقافية، وما شهدته من تغيّرات في بنية المجتمع الأندلسي ومسارات المعرفة.

