الجمعة 30 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

عروض فنية وأنشطة ثقافية حول التراث الصيني بـ«مهرجان الربيع يلتقي بالفجيرة»

عروض فنية وأنشطة ثقافية حول التراث الصيني بـ«مهرجان الربيع يلتقي بالفجيرة»
29 يناير 2026 23:47

الفجيرة (وام) نظّمت القنصلية العامة لجمهورية الصين الشعبية في دبي أمس بالتعاون مع جامعة الفجيرة ومعهد كونفوشيوس - جامعة دبي «مهرجان الربيع يلتقي بالفجيرة» بحضور الدكتور سليمان الجاسم رئيس الجامعة، وسعادة أو بو تشيان القنصل العام لجمهورية الصين الشعبية في دبي إلى جانب حضور أكاديمي وثقافي لافت.
جاء تنظيم الفعالية تزامناً مع احتفالات عيد الربيع الصيني، في إطار حرص جامعة الفجيرة على دعم التنوع الثقافي والانفتاح على الحضارات العالمية، وتعزيز دورها مؤسسة تعليمية فاعلة في ترسيخ الحوار الثقافي والتبادل المعرفي. شهد الحفل توزيع شهادات على الطلبة الدارسين للغة الصينية إلى جانب عروض فنية وأنشطة ثقافية وتجارب تفاعلية عرّفت الحضور بجوانب متعددة من التراث والحضارة الصينية. وأكد الدكتور سليمان الجاسم أن استضافة الجامعة هذه الفعالية تأتي ضمن التزامها بدورها الأكاديمي والثقافي في تعزيز الانفتاح على الحضارات العالمية، وترسيخ قيم الحوار والتبادل الثقافي بين الشعوب، مشيراً إلى أن الفعالية تمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون التعليمي والثقافي بين جامعة الفجيرة والمؤسسات الأكاديمية الصينية. مضيفاً، أن إطلاق صف اللغة الصينية في الجامعة يعكس رؤيتها في إعداد طلبتها للاندماج في بيئة عالمية متعددة الثقافات، وتنمية مهاراتهم اللغوية والمعرفية بما يواكب المتغيرات الدولية،. من جانبها، أكدت سعادة أو بو تشيان أن إطلاق دروس اللغة الصينية بالفجيرة لا يفتح فقط نافذة مباشرة للطلاب والمجتمع المحلي في الفجيرة لفهم اللغة والثقافة الصينية فحسب، بل يمثل أيضًا مثالًا حيًا على تعميق التعاون التعليمي والمعرفي المتبادل بين حضارتينا.
 

أخبار ذات صلة
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
آخر الأخبار
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
علوم الدار
بتوجيهات أحمد بن محمد«دبي للإعلام» تُطلق منصتها الرقمية الجديدة «دبي+»
اليوم 12:32
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
علوم الدار
ذياب بن محمد بن زايد يترأّس اجتماع مجلس إدارة شركة «قطارات الاتحاد»
اليوم 12:22
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
التعليم والمعرفة
«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
اليوم 12:08
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
الأندية الإنجليزية.. سيطرة أوروبية بالقوة المالية
اليوم 11:32
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
علوم الدار
العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والكويت.. عقود من الشراكة  الشاملة وآفاق استثمارية واعدة
اليوم 11:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©