«جائزة فتاة العرب».. تنظم ندوة شعرية للأديب الراحل حمد بوشهاب

أبوظبي (الاتحاد) يعلن مجلس أمناء جائزة عوشة بنت خليفة السويدي، عن تنظيم ندوة شعرية للشاعر والأديب الراحل حمد خليفة بوشهاب، يوم السبت الموافق 31 يناير 2026، في تمام الساعة 11 صباحاً في متحف عجمان؛ تكريماً لدوره الثقافي الفكري وإنجازاته الأدبية التي سطرت ملامحها على خارطة المنجز المعرفي المُلهم، والتي وثقت أثرت مسيرتها على الساحة المحلية، ولجهوده التي تعد إضافة للتاريخ والتراث والفكر والثقافة. ولقد كرمت جائزة عوشة بنت خليفة السويدي "فتاة العرب" الشاعر والأديب الراحل حمد خليفة بوشهاب في دورتها الثالثة لعام 2024، واستكمالاً لهذا التكريم والاحتفاء بهذه الشخصية الإماراتية الاستثنائية في مجالي الثقافة والشعر، ارتأى مجلس أمناء الجائزة، أن تحتفل وتحتفي الجائزة في إمارة عجمان، الإمارة التي نشأ فيها الشاعر الراحل بوشهاب، بوجود الشعراء والأدباء والكتَّاب الذين تناولوا سيرته بأعمالهم الأدبية، والإبداعية.

وبهذه المناسبة، قالت الدكتورة رفيعة غباش، رئيس مجلس أمناءجائزة عوشة بنت خليفة السويدي: «إن الجائزة تعكس رؤية الشاعرة القديرة فتاة العرب، ورؤى فكرها الإبداعي المتجذر في وجدانية أبناء المنطقة، ما جعل الجائزة تسلط الضوء على الشعر النبطي، الذي تشتهر به الإمارات ومنطقة الخليج، وبالأخص قصائد «فتاة العرب» لما تحمله من معانٍ وجزالة وعمق في المفردات والصور اللغوية البليغة» لافته، ومن حيث المبدأ الذي تنطلق من خلاله الجائزة، والدورات السابقة التي شكلت لدينا وعياً بمدى قيمة حضور القصيدة بشكل عام، وشعر فتاة العرب بشكل خاص، في ذهنية أبناء المنطقة، وتأثير سردية إبداعاتها عليهم، ما جعلنا نتعمق أكثر في تفاصيل الجائزة، ونقترب من المبدعين الذي شكلوا في داخلنا الهوية الشعرية التي تلامس وجدانية الوطن، ولأن الجائزة أنطلقت بمعايير واضحة، وأفكار مدروسة، وقيّم أصيلة تعمدنا أن نشرك كل من له صله بالشعر النبطي وأن تكون الجائزة هي الحاضنة لمن ساهموا بإنجازاتهم الشعرية وصاغوا بإبداعاتهم ملحمة فكرية تعكس المفردات المحلية التي تعد مرجعاً للغتنا وتاريخنا وأرثنا وموروثنا الشعبي. وتابعت غباش: ومن هنا جاءت فكرة هذه الندوة الشعرية، تكريماً لشعراء الوطن، والذين بذلواكل ما لديهم لخدمة الفكر والثقافة والإنسان، والشاعر الراحل حمد بوشهاب أعطى كل جهده طيلة سنوات حياته لأن يكون الشعر منارة تضئ نفوسنا، والمفردة المحلية أيقونة تسطر على جبين الوطن، وسيمفونية تعزف بجماليتها في وجدانية العابرين من هنا، والذاهبين إلى هناك، لتكون المفردة الإماراتية الجزلة، مرجعاً مهماً، ومُلهماً للأجيال القادمة. الجدير بالذكر، أن جائزة عوشة بنت خليفة السويدي "فتاة العرب" عملت خلال الخمس السنوات الماضية على جهود مضنية للتواصل مع الجمهور، وإيصال فكرة الجائزة ورؤيتها وأهدافها ورسالتها من خلال موقعها الرسمي الخاص بالجائزة.

