ورش تطبيقية تفتتح فعاليات «إكسبوجر 2026»

الشارقة (الاتحاد)

استهلّ المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر 2026» فعاليات دورته العاشرة ببرنامج غني من ورش العمل التطبيقية، شهدت تفاعلاً واسعاً من المصورين والهواة والمهتمين بالسرد البصري، حيث قُدّم تسع ورش عمل ضمن المنطقة المخصصة Zone 11، عكست توجه المهرجان نحو ترسيخ التعلم العملي وتوسيع مساحات التجريب وتبادل الخبرات المهنية، ضمن تجربة متكاملة تجمع بين المعرفة والممارسة.



الذكاء الاصطناعي

من أبرز محطات اليوم الأول، ورشتان تفاعليتان قادهما بيتر تشانثاناكوني، رسام التحريك الكندي ومساعد عميد في جامعة زايد بدبي، تحت عنوان «أحلام مُركّبة: إعادة تعريف فن الرسوم المتحركة عبر الذكاء الاصطناعي»، حيث تعرّف المشاركون خلال الورشتين إلى أساسيات إنشاء الصور المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وتصميم الشخصيات، ومبادئ التحريك الأولية، عبر خطوات عملية ركّزت على سير العمل الإبداعي والتطبيق العملي، بمشاركة لافتة من طلبة جامعة الشارقة.



بين الضوء والعاطفة

شهدت ورشة «تصوير البورتريه: الضوء والظل» التي قدمتها جمعية الإمارات للتصوير الضوئي، حضوراً كثيفاً، إذ ناقشت كيف يلتقي الضوء والعاطفة والتكوين لصناعة صورة بورتريه مؤثرة. وصمِّمت الورشة للمبتدئين وهواة التصوير، وقدّمت نماذج تطبيقية توضح إمكانية استخدام الكاميرات الاحترافية أو الهواتف الذكية بفاعلية عبر إعدادات إضاءة بسيطة. وشارك الحضور في عروض حية وتمارين تصوير موجهة، مع تبادل الأدوار بين مصورين ومتطوعين كنماذج، لاختبار تقنيات الإضاءة في الزمن الحقيقي.



من المشروع إلى الكتاب

وتناول البرنامج جانب الممارسة الإبداعية طويلة الأمد من خلال ورشة «كيفية تطوّير كتاب تصوير فوتوغرافي في 2026»، التي قدّمها الناشر وخبير التصوير المقيم في باريس جيل كارغوراي. واستعرضت الورشة خطوات تحويل المشروع الفوتوغرافي إلى إصدار متكامل، بدءًا من اختيار التسلسل البصري والتصميم، وصولًا إلى الإنتاج والاعتبارات التجارية الراهنة. وأوضح كارغوراي الفروق بين العمل مع دور النشر والنشر الذاتي، وقدّم إرشادات عملية حول إعداد المقترحات، والتمويل، والتوزيع، وآليات التعاون المهني، مستنداً إلى خبرة تمتد لأكثر من 4 عقود في دعم المصورين والعلامات البصرية، ومشاركًا نماذج من مشاريع منجزة وتجارب مع فنانين في مراحل مختلفة.



تبادل معرفي

وقُدّمت ورش اليوم الافتتاحي باللغتين العربية والإنجليزية، واختُتمت بنقاشات مفتوحة وتوزيع شهادات مشاركة، وسط تفاعل وإقبال واسع من الحضور، مترجمة الدور الذي يؤديه «إكسبوجر» بوصفه منصة تضع التعلم والممارسة والتبادل الإبداعي في قلب التجربة الثقافية للمهرجان.

وتُقام الدورة العاشرة من مهرجان «اكسبوجر» تحت شعار «عقد من السرد القصصي البصري» خلال الفترة من 29 يناير إلى 4 فبراير 2026 في منطقة الجادة بالشارقة.



