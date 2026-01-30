السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
التعليم والمعرفة

«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية

«مركز جمعة الماجد» يناقش أحدث إصداراته حول تاريخ الأندلس عبر النقود الإسلامية
30 يناير 2026 12:08

دبي (الاتحاد)

نظّم مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث في دبي، أمس الخميس 29 يناير 2026، عبر البث الافتراضي، جلسةً نقاشيةً علميةً حول أحدث إصداراته وهو كتاب «النقود الأندلسية مصدراً لتاريخ الأندلس السياسي والاقتصادي (484–897ه/ 1091–1492م)»، وذلك بمشاركة مؤلفة الكتاب الدكتورة ناهد قرني عبدالحميد، الباحثة والأكاديمية في التاريخ والحضارة الإسلامية، وبحضور عدد من الباحثين والمهتمين.

واستعرضت الدكتورة ناهد خلال الجلسة ثلاثة محاور رئيسة، أبرزت من خلالها أهمية الكتاب بوصفه دراسة تاريخية تحليلية غير تقليدية، تنطلق من النقود الإسلامية كمصدر فاعل لإعادة قراءة تاريخ الأندلس سياسياً واقتصادياً. وتناول المحور الأول النقود الإسلامية باعتبارها وثيقة تاريخية تكشف طبيعة السلطة والعلاقات السياسية والتوجهات المذهبية.

فيما ناقش المحور الثاني دور الضرب الأندلسية في ضوء معطياتها السياسية والاقتصادية والكمّية، مدعوماً بالخرائط والجداول والرسوم البيانية. أما المحور الثالث، فسلّط الضوء على ظاهرة تقليد النقود الإسلامية وأثرها في اختلال النظام النقدي الأندلسي وتدهور سعر الصرف. وشهدت الجلسة نقاشاً علمياً تفاعلياً، طُرحت خلاله تساؤلات متعددة، أجابت عنها الباحثة في ضوء منهج الكتاب ونتائجه.

مركز جمعة الماجد
