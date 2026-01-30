السبت 31 يناير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

اختتام فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولي في الشارقة

اختتام فعاليات مؤتمر اللغة العربية الدولي في الشارقة
31 يناير 2026 01:19

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
حمدان بن محمد: دبي مدينة تصنع النمو وتخلق الفرص
معالم تحمل أسماء الإمارات والكويت وقادتهما.. جسور حضارية تعكس الروابط الأخوية والتاريخية

أوصى مؤتمر اللغة العربية الدولي الثامن بتكثيف توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تعليم اللغة العربية وتعلّمها، وتطوير البرامج والمناهج بما يواكب المتغيرات التربوية المستقبلية، إلى جانب تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات التعليمية، والاستفادة من التجارب الإقليمية والعالمية الناجحة في هذا المجال.
جاء ذلك في ختام أعمال المؤتمر الذي نظمه المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة بعنوان: «تعليم اللغة العربية وتعلّمها.. تطلّع نحو المستقبل: المتطلبات والفرص والتحديات»، تحت شعار (بالعربية نبدع)، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، في مقره بالمدينة الجامعية في الشارقة.
وشهد اليوم الثاني والأخير من المؤتمر 12 ندوة حضورية، تضمّنت 40 ورقة بحثية، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين، تناولت دراسات ميدانية وتطبيقية ركزت على توظيف التقنية، وأفضل الممارسات التربوية، واستراتيجيات تدريس اللغة العربية وبرامجها، إلى جانب تنظيم ورش تدريبية متخصصة.
يُعد المؤتمر أحد البرامج المعتمدة للمركز التربوي للغة العربية لدول الخليج للدورة 2025 - 2026، ويهدف إلى مناقشة واقع تعليم اللغة العربية وتعلّمها، واستشراف مستقبله، ومواجهة التحديات المعاصرة المرتبطة بالتعليم والتحول الرقمي.
وأعلن الدكتور عيسى صالح الحمادي، رئيس المؤتمر، مدير المركز، توصيات المؤتمر، ورفع برقية شكر وتقدير إلى راعي المؤتمر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، تقديراً لدعمه ورعايته الكريمة، أعقبها تكريم اللجان المنظمة والمشاركين والمتحدثين، ليُسدل الستار على النسخة الثامنة من المؤتمر.

مؤتمر اللغة العربية
مؤتمر اللغة العربية الدولي
الإمارات
اللغة العربية
الشارقة
المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج
آخر الأخبار
«الشارقة لريادة الأعمال» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الإنتاجية وتعزيز الابتكار
اقتصاد
«الشارقة لريادة الأعمال» يناقش دور الذكاء الاصطناعي في تشكيل الإنتاجية وتعزيز الابتكار
اليوم 20:44
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول البعد التاريخي للعلاقات الإماراتية - المصرية
التعليم والمعرفة
الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول البعد التاريخي للعلاقات الإماراتية - المصرية
اليوم 20:42
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
الأخبار العالمية
آلاف عناصر الشرطة الفرنسية يخرجون في احتجاجات ضد ظروف العمل
اليوم 20:39
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اقتصاد
تباين أداء أسواق المال العالمية مع تثبيت الفائدة الأميركية
اليوم 20:37
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اقتصاد
«جواهر الإمارات 2026» يواصل فعالياته في «إكسبو الشارقة»
اليوم 20:35
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©