«الأوركسترا الوطنية» تعزف «البداية» في الشارقة

الشارقة (وام)



شهد الشيخ الدكتور سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة، مساء أول أمس، الحفل الموسيقي للأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، الذي أقيم على مسرح أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية التابعة لجامعة الفنون بالمدينة الجامعية.

يأتي الحفل وهو الأول في إمارة الشارقة ختاماً لسلسلة الفعاليات الموسيقية والفنية التي أقامتها الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة في مختلف أنحاء الدولة، بهدف توسيع نطاق المشاركة الثقافية وإتاحة تجارب موسيقية تعكس الإرث الوطني وروح الابتكار.

وألقت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير عام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة كلمةً، تناولت فيها جهود وأهداف تأسيس الأوركسترا كمشروع ثقافي كبير، يُكمل النهضة الحضارية في الإمارات في المجالات كافة، مشيرةً إلى التاريخ الضارب في القِدم للموسيقى في المجتمع الإماراتي.

وأكدت الشيخة علياء بنت خالد القاسمي أهمية الموسيقى ودورها في الحياة والمجتمع، وقالت إن الموسيقى هي اللغة التي يتحدثها العالم حين تخذلنا الكلمات، وتتجاوز الحدود حين تعزلنا الجدران، وتوحّد المشاعر حين تفرّقنا الأفكار والصراعات، وبالموسيقى تنصهر ثقافات الشعوب وحكايات الإنسان لتثبت أن تجربة الإنسانية واحدة على اختلاف الأجناس والأعراق.

كان الحفل قد استهل بالسلام الوطني لدولة الإمارات واصلت بعده الأوركسترا عرضها بأداء احتفى بالتراث الموسيقي المتجذر في الثقافة الإماراتية وجمع بين اللحن والإيقاع وتفاعل المكان، معبراً عن ملامح بدايات تشكل الموسيقى الإماراتية عبر الشعر، والتجمعات الشعبية وارتباطها بحياة الناس في كل المناسبات، والحكايات الشعبية والذاكرة المجتمعية والبيئة.

وقدمت الأوركسترا عرضاً متميزاً ارتكزت عناصره الإبداعية على أنماط تقليدية متنوعة من الفنون الشعبية والتراثية في الإمارات، منها التغرودة والعيّالة والآهلة والندبة، ليعبر العرض عن تجربة فنية أصيلة أبرزت قيم الانتماء والتلاحم، وسلطت الضوء على دور الموسيقى في صون التراث وتعزيز الروابط المجتمعية عبر الأجيال.

شهد العرض إلى جانب رئيس مكتب سمو حاكم الشارقة كل من الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي رئيس دائرة شؤون الضواحي، والشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي مدير عام مؤسسة ربع قرن للقادة والمبتكرين، والشيخة علياء بنت خالد القاسمي مدير عام الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة، والشيخة هند بنت ماجد القاسمي مدير مركز الشارقة للتصميم، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، وعدد من كبار المسؤولين والموسيقيين والمهتمين بالتراث والثقافة.

وتضمن الحفل سيمفونية «البداية»، وهي سيمفونية إماراتية تُعرض للمرة الأولى، من تأليف نديم طربي، تمزج بين الأنغام التقليدية والقالب السيمفوني، ومجموعة من المقطوعات الموسيقية العالمية.

تعد «الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات» مبادرة ثقافية تهدف إلى تأسيس أوركسترا وطنية ترتكز على التراث الموسيقي الإماراتي، وتعزيز الترابط المجتمعي، وتطوير القطاع الموسيقي في الدولة، ودعم المواهب الوطنية عبر مسارات احترافية تتيح فرصاً للموسيقيين.