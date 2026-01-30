«أبوظبي للغة العربية» ينظم جلسة حوارية حول «العمل الثقافي وبناء الدول»

القاهرة (وام)

نظم مركز أبوظبي للغة العربية، في إطار مشاركته في الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب، جلسة حوارية تحت عنوان «العمل الثقافي وبناء الدول: تجارب ومحطات» بهدف تعميق الحوار الفكري حول الهوية الثقافية والإبداع، واستشراف التقنيات الحديثة في الفضاء الرقمي.وتناولت الجلسة الدور المحوري، الذي تلعبه الثقافة في بناء الدول، من خلال استعراض تجارب عربية ملهمة، ومحطات مهمة في صناعة الوعي المجتمعي.

واستضافت الجلسة نخبة من القيادات الثقافية العربية، وهم معالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم، وسعادة الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، والدكتور أحمد مجاهد، مدير معرض القاهرة الدولي للكتاب، ومحمد رشاد، رئيس اتحاد الناشرين العرب، وأدارت الجلسة، الإعلامية منى سلمان.

وسلط المتحدثون الضوء، على دور المؤسسات الثقافية، ودعم الهوية الوطنية وبناء الدول، وتناولوا بعض التجارب في العمل الثقافي وتعزيز القوة الناعمة.

واستعرض سعادة الدكتور علي بن تميم، تجربة دولة الإمارات في المجال الثقافي، والتي شكلت قوى دافعة للتنمية الشاملة في الدولة، حيث حولت التنوع الثقافي إلى قوة إيجابية، وأسهمت في فتح قنوات التواصل والتفاهم الدولي.

وأشار سعادته إلى دور مركز أبوظبي للغة العربية في العمل على ارتقاء المجتمع ثقافياً ومعرفياً، لتوسيع مداركه وتنويع معارفه، من خلال الترجمة الفعلية لرؤية المركز الاستراتيجية في تعزيز اللغة العربية وتمكينها، ودعم حضورها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، وتحفيز البحث العلمي، ونشر ثقافة القراءة، وتعليم اللغة العربية للناطقين بها وغير الناطقين بها، وتطوير المواهب الإبداعية، وتحفيزها، وريادة التحول الرقمي.

وتأتي مشاركة مركز أبوظبي للغة العربية، في معرض القاهرة الدولي للكتاب، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، من 21 يناير إلى 3 فبراير 2026، ببرنامج ثقافي استثنائي، تأكيداً على سعيه المستمر لتعزيز اللغة العربية، وترسيخ التعاون بين الدول العربية في مجال النشر والعمل الثقافي، بهدف إثراء الحراك الثقافي، والنشر الرقمي في العالم العربي، وإبراز دور المركز في المشهد الثقافي العربي.