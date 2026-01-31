الأحد 1 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
التعليم والمعرفة

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول البعد التاريخي للعلاقات الإماراتية - المصرية

الأرشيف والمكتبة الوطنية ينظم ندوة حول البعد التاريخي للعلاقات الإماراتية - المصرية
31 يناير 2026 20:42

القاهرة (الاتحاد)
 ضمن برنامجه الثقافي المتكامل والهادف، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية -في منصته التي يشارك بها في النسخة الـ 57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب- ندوة ثقافية بعنوان: «الإمارات ومصر.. تاريخ من الدعم المتبادل والمواقف المشتركة»، تناولت البعد التاريخي للعلاقات السياسية والاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، قبل قيام الاتحاد وبعده، وذلك في إطار جهوده الرامية إلى إبراز عمق العلاقات الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين.
استعرضت الندوة، التي قدمها الخبير الدكتور عبد اللطيف الصيادي، المحطات المفصلية في مسار العلاقات الإماراتية-المصرية، موضحاً أنها تمتد لما يقارب سبعين عاماً، بدأت بدعم الإمارات لمصر في مواجهة العدوان الثلاثي عام 1956، حيث شهدت إمارات الساحل آنذاك مظاهرات شعبية واسعة عبّرت عن التضامن الشعبي ورفض العدوان.
وأشار إلى الدعم السياسي المبكر الذي قدّمته مصر لاستقلال الإمارات وإنهاء الحماية البريطانية، واعترافها الفوري بدولة الإمارات العربية المتحدة عقب إعلان اتحادها عام 1971، إلى جانب إسهامها المحوري في دعم قطاع التعليم خلال مرحلة التأسيس، من خلال إرسال المعلمين والكوادر التربوية.
وتطرق الصيادي إلى إسهام دولة الإمارات في إعادة فتح قناة السويس عام 1975، مؤكداً أن هذا الدعم يعكس النهج الثابت لدولة الإمارات في الوقوف إلى جانب مصر في مختلف المراحل المفصلية، تجسيداً لوصية القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- الذي أكد أن «نهضة مصر هي نهضة لكل العرب».
وفي ختام الندوة، تم التأكيد على أن العلاقات الإماراتية-المصرية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوّة العربية والتكامل الاستراتيجي، المستند إلى إرث تاريخي عميق ورؤية قيادية حكيمة، تعكسها توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، في تعزيز أواصر التضامن والتعاون بين الشعبين الشقيقين.

أخبار ذات صلة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
آخر الأخبار
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
الرياضة
ديفيدسون بطل ثالث محطات «مينا للجولف» في مصر
اليوم 12:15
علم الإمارات
علوم الدار
انطلاق أعمال القمة العالمية للعلماء
اليوم 12:12
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
الأخبار العالمية
ترامب يكشف تفاصيل خطط بناء قوس النصر العملاق في واشنطن
اليوم 11:42
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
الرياضة
كأس دبي الذهبية.. انتصارات ثمينة للحبتور والذئاب
اليوم 11:30
شعار "الأمن السيبراني"
علوم الدار
"الأمن السيبراني" يدعو إلى الإبلاغ عن الرسائل الاحتيالية ويحذر من مخاطرها
اليوم 11:16
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©