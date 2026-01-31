بيكاسو يمزج السردية العربية بالآفاق العالمية في «اللوفر أبوظبي»

فاطمة عطفة



يستمر متحف اللوفر أبوظبي في ترسيخ دوره كمنارة ثقافية ملهمة من خلال معرضه الاستثنائي «بيكاسو، تصوّر الشكل»، الذي يفتح أبوابه للجمهور حتى 31 مايو 2026. يحتفي المعرض بمسيرة رائد الحداثة عبر أكثر من 130 عملاً فنياً، تستعرض التحولات العميقة في لغة الشّكل لدى بيكاسو، بدءاً من إرهاصات المدرسة التكعيبية، مروراً بالمرحلة الكلاسيكية، وصولاً إلى فضاءات السريالية. وفي قراءة متفرّدة للأثر الفني، يسلِّط المعرض الضوء على بصمة بيكاسو في الوجدان الفني العربي من خلال أعمال 6 فنانين روّاد، حيث تتجلّى هذه التداخلات الإبداعية في لوحات العمالقة العراقيين: ضياء العزاوي، شاكر حسن آل سعيد، وجواد سليم، ومن مصر أعمال الفنان رمسيس يونان، بالإضافة إلى قطعة خزفية أيقونية للفنانة الجزائرية باية محيي الدين.

ويمنح المعرض زوّاره بُعداً توثيقياً نادراً عبر صور «دورا مار» التي رصدت ولادة استثنائية للوحة «غيرنيكا»، بجانب عمل «مرثية لمدينتي المحاصرة» (2011). كما يستحضر المعرض ملامح الهوية الإسبانية في نتاج بيكاسو المتأخر، عبر رموز الفرسان ومصارعي الثيران. وقد تضافرت الجهود الدولية والمحلية لإثراء هذا الحدث، بضم أعمال مُعارة من فرنسا وغرب آسيا ولبنان وقطر والإمارات، تتوّجها 6 لوحات من المجموعة الدائمة لدائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وأشرف على المعرض نخبة من الكفاءات المتحفية الدولية، منهم سيسيل دوبريه، رئيسة متحف بيكاسو الوطني بباريس، وفيرجيني بيردريسوت-كاسان، كبيرة أمناء المتاحف ورئيسة قسم المنحوتات والخزف بذات المتحف.



كواليس المشروع

استعرضت المنسقة الفنية بمتحف اللوفر أبوظبي، عائشة الأحمدي، في حوارها مع «الاتحاد» كواليس التحضير للمشروع الذي استغرق نحو عامين من البحث والتنظيم، وانطلقت فكرة المعرض من رغبة جوهرية في تقديم أعمال رائد المدرسة التكعيبية برؤية بصرية وسياقية مغايرة، لا تكتفي باستعراض نتاجه الفني فحسب، بل تخلق حالة من «الحوار الفني» مع مبدعين عرب تأثروا به أو تقاطعت مساراتهم معه.



تباين وتناغم

تُبرز عائشة الأحمدي مشاركة الفنانة باية محيي الدين كنموذج لهذا التواصل، حيث تعاونت مع «بيكاسو» في فن «السيراميك» بفرنسا، ويظهر المعرض التباين والتناغم في آن واحد، فبينما تتسم أعمال «باية» بألوانها الزاهية والبارزة، تميل لوحات عبقري الفن الحديث نحو الهدوء الرصين، مما يضفي بعداً جديداً على تجربة الزائر. وإلى جانب ذلك، يتخذ المعرض مساراً سردياً يربط الفن بالأسطورة الإغريقية، والتي تظهر تجلياتها في جميع القاعات، وصولاً إلى المحطة الأخيرة التي تكرِّس لمفهوم «بيكاسو الأسطورة»، ذلك الفنان الذي استطاع تحويل منجزه الشخصي إلى رمز أسطوري خالد.

وفي سياق القيمة الثقافية للمعرض، أكدت عائشة الأحمدي أن استراتيجية «اللوفر أبوظبي» تقوم على التنوع المعرفي لتلبية تطلعات مختلف الزوّار، فمن الفن الحديث متمثلاً في بيكاسو، إلى التاريخ والحضارات في معرض «ماريتيم روتس» (Maritime Routes)، يسعى المتحف لتقديم قصص إنسانية وثقافية ملهمة.