«الشارقة للكتاب» تعزّز جسور التعاون مع الناشرين والمؤسسات الثقافية المصرية

الشارقة (وام)

تشارك هيئة الشارقة للكتاب في الدورة الـ57 من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026 الذي يستمر حتى 3 فبراير المقبل، من خلال جناح رسمي يعكس ثقل الشارقة الثقافي ومشروعها المعرفي المتكامل في دعم صناعة النشر ويعرّف بمبادراتها وبرامجها في مجال الكتاب وصناعة المعرفة، بما يعزز مكانة الإمارة بوصفها مركزاً إقليمياً فاعلاً في تطوير منظومة النشر والحراك الثقافي العربي.ويعد المعرض الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب التابعة لوزارة الثقافة في مركز مصر للمعارض الدولية أحد أعرق وأكبر معارض الكتاب في العالم العربي وأكثرها جماهيرية، إذ يستقطب سنوياً أكثر من مليوني زائر من القرّاء والناشرين والمثقفين ما يجعله منصة محورية للتبادل الثقافي والحوار الفكري العربي والدولي.

وشهد جناح هيئة الشارقة للكتاب إقبالاً واسعاً من دور النشر العربية والدولية إلى جانب حضور عدد من الرموز الثقافية والمسؤولين الرسميين.

وفي هذا السياق، زار الجناح معالي الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، والتقى وفد الهيئة برئاسة سعادة أحمد بن ركاض العامري، الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للكتاب الذي قدم لمعاليه نسخة من كتاب صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة «مجامع التواريخ» مع إهداء خاص إلى فخامة رئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، إلى جانب إهداء خاص من الكتاب لمعالي رئيس مجلس الوزراء، ومعالي وزير الثقافة المصري.

كما قدم العامري لرئيس مجلس الوزراء المصري نسخة من كتاب الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب «أخبروها أنها هنا» مع إهداء خاص لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي والسيدة قرينته في تجسيد لعمق العلاقات الثقافية التي تجمع الشارقة بجمهورية مصر العربية.

وقال أحمد بن ركاض العامري، إن مشاركة «الهيئة» في معرض القاهرة الدولي للكتاب تأتي ترجمة لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة التي تنطلق من الإيمان بدور الكتاب في ترسيخ الحوار الثقافي، وتعزيز الشراكات المعرفية، لاسيما أن المعرض يعد محطة مهمة في توطيد التواصل مع الناشرين والمؤسسات الثقافية المصرية، إذ يمثل صناع المعرفة المصريون أحد أركان المشاركات في معرض الشارقة الدولي للكتاب، بما يعكس عمق الحضور الثقافي المصري ودوره المحوري في المشهد العربي.

وأعرب العامري عن تقديره العميق لزيارة معالي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري لجناح هيئة الشارقة للكتاب، معتبراً أن هذه الزيارة تمثّل دلالة واضحة على المكانة التي تحظى بها الثقافة والكتاب في جمهورية مصر العربية، وعلى الاهتمام الرسمي بدعم صناعة النشر، وتعزيز دورها في التنمية الثقافية والمعرفية.

وقال العامري: إن لقاءنا من المسؤولين ورموز المعرفة وصناعها في مصر يعكس التوجه الذي تقوده الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة مجلس إدارة هيئة الشارقة للكتاب نحو تعزيز الشراكات العربية في قطاع النشر وترسيخ مكانة الشارقة منصة فاعلة للتبادل الثقافي العالمي.

وشكّل جناح هيئة الشارقة للكتاب منصة متكاملة لإبراز التجربة الثقافية لإمارة الشارقة بوصفها نموذجاً تنموياً يقوم على الاستثمار في المعرفة وبناء الإنسان.

وتركّزت مشاركة «الهيئة» على تعزيز التواصل مع الناشرين والمثقفين والمؤسسات الثقافية العربية والدولية ودعم آفاق التعاون في مجالات التأليف والترجمة والتوزيع، بما يسهم في تطوير منظومة النشر العربية، وتوسيع شبكة الشراكات الثقافية العابرة للحدود، انطلاقاً من رؤية الشارقة في جعل الكتاب أداة حوار وتلاقٍ بين الثقافات.

وتُعد الدورة الحالية من معرض القاهرة الدولي للكتاب الأكبر في تاريخه، إذ تشارك فيها 1457 دار نشر تمثل 83 دولة بإجمالي أكثر من 6637 عارضاً من مختلف أنحاء العالم، ويتضمن البرنامج الثقافي والفكري نحو 400 فعالية ثقافية، وأكثر من 100 حفل توقيع إلى جانب فعاليات فنية متنوعة تستمر طوال أيام المعرض.